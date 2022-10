Yuya presume el fleco ideal para adelgazar y rejuvenecer el rostro

Loa cambios de look durante el otoño no son un lujo, son una necesidad y las famosas lo saben mejor que nadie y es que no hay nada mejor que iniciar una nueva temporada con las últimas tendencias de moda y belleza. Por supuesto, son las celebridades quienes con sus imágenes nos dictan cuáles son algunas de las tendencias que no debemos dejar pasar y sumarnos a ellas y así como los cortes bob se convirtieron en los preferidos del año, muchas figuras que van desde Danna Paola hasta Dua Lipa nos dejaron en claro que la melena nunca está completa sin un fleco.

Ahora la youtuber e influencer, Yuya, acaba de renovar el estilo de su cabello y si bien mantuvo su clásico largo, para darle la bienvenida al otoño, dejó en claro que un fleco siempre ayudará. a mejorar la imagen. La buena noticia sobre la elección que hizo la famosa es que la forma y el largo de su flequillo son perfectos para todos los tipos de rostros y, por si fuera poco, para todas las edades, algo que sin duda anima a muchas mujeres para realizarse un cambio de look.

Fleco abierto, el gran protagonista del cambio de look de Yuya

Este fin de semana Yuya recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una serie de fotografías en las que lleva un look de impacto con un lujoso vestido negro y con escote strapless, además de unos guantes largos que le dan un toque muy chic; sin embargo, lo glamuroso no fue lo único que llamó la atención de sus millones de seguidores, pues su cabello fue la sensación y es que en sus últimas publicaciones destacan recogidos perfectos en los que su rostro tiene gran protagonismo.

Yuya causó sensación con su cambio de look. (Foto: IG @yuyacst)

Pero con un flequillo a la vista el rostro no deja de tener protagonismo, al contrario, lo ayuda a que luzca y resalte más; en el caso de la youtuber y mamá, apostó por un fleco abierto que es uno de los favoritos de todo el mundo y de los estilistas, ya que se puede ayudar a la perfección a cualquier forma del rostro y la mejor parte es que también se puede lucir sin que la edad sea impedimento. Pues tal y como demostró Yuya, las más jovencitas lo pueden lucir para estar en tendencia con el otoño; mientras que las mujeres maduras pueden recurrir a él como una alternativa más para rejuvenecer sin tener que poner demasiado esfuerzo.

Algo por lo que destaca este estilo de fleco es que no se necesita mucho cabello para lograr un estilo lleno de volumen, pero que a la vez sea muy discreto y elegante. En cuanto al truco para que ayude a adelgazar el rostro, se debe prestar mucha atención a la forma de la cara, pues en aquellas muy redondas, la mejor opción es llevarlo más largo de los laterales para enmarcar el rostro y crear un efecto ovalado, un estilo que se repite en quienes tienen formas más cuadradas.

El fleco se puede llevar arriba de las cejas o con los laterales más largos. (Foto: IG @yuyacst)

Por otro lado, en aquellos rostros ovalados, lo ideal es dejarlo a la altura de las cejas y siempre del mismo largo, ya que este detalle ayudará a acortar la cara y a la vez hacerla muy fina. Otro aspecto importante a resaltar que aplica en ambos casos es que es necesario tomar cantidades muy pequeñas del cabello, en especial del centro, pues el nombre del fleco que lleva Yuya lo revela todo y es que al ser abierto se peina hacia los laterales, como si se quisiera recrear la forma del flequillo de cortina, pero apostando por una versión más corta.

Este estilo que acaba de presumir Yuya es magnífico para darle la bienvenida al otoño y con ello conseguir una imagen única y sofisticada, pues además de sus ventajas de poder adelgazar y rejuvenecer el rostro, es perfecto para sacar el lado más elegante y sensual, creando el balance perfecto, algo que la influencer sabe mejor que nadie. Así que si en esta temporada estás buscando un nuevo estilo, este se podría convertir en tu favorito, además que una larga lista de famosas lo han usado en el pasado.

SIGUE LEYENDO

3 cortes de cabello que será tendencia en 2023 y sí, sigue el bob

Haz crecer tu cabello con este ingrediente de cocina

Las cejas que rejuvenecen el rostro con 5 detalles sencillos