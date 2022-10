Rihanna causa sensación con vestido brillante en su regreso a las alfombras rojas

La noche de este miércoles en Los Ángeles, California, se realizó la premier mundial de "Black Panther: Wakanda Forever" en donde no sólo se proyectó por primera vez a película más esperada del año, sino que también reunió al elenco y a parte de la producción en una alfombra roja. Entre los invitados, la presencia de Rihanna no pasó desapercibida, pues escribió la canción "Lift Me Up’" que forma parte de la banda sonora del proyecto. Por supuesto, al tener al ícono de la música, belleza y moda en el lugar su look fue el que más miradas acaparó.

En lo que marcó su regreso oficial a las alfombras rojas y al mundo de la música tras convertirse en mamá, se lució como nunca con un precioso vestido brillante de gala del que se pueden recuperar muchos aspectos y que en cuestión de minutos se volvió viral en las redes sociales. Y es que así como las transparencias han causado furor, las lentejuelas también tienen un espacio importante y Rihanna lo confirmó al llevarlas de la cabeza a los pies y el factor sorpresa son los detalles denim que tampoco pasaron desadvertidos.

Rihanna fue la gran sensación de la noche por este look. (Foto: EFE)

Al posar frente a las cámaras, la famosa que hace unas semanas confirmó su participación en el SuperBowl LVII dejó en claro que los escotes strapless son sus favoritos y los más favorecedores para la figura, en especial si se combinan con un diseño de Rick Owens como este en el que la forma se mantiene entallada a la figura y la cadera cuenta con un extra de volumen gracias a una sobre capa que resulta muy glamurosa. Por supuesto, lo anterior termina de completarse gracias a lo brillante de las lentejuelas que conforman el modelo.

Otro aspecto que llama la atención es que tanto en la zona de la blusa como en la falda se notan detalles azules que terminan de darle forma al vestido, pero que en el ruedo se delató que se trata de denim, esto gracias a los pequeños hilos que delatan a la mezclilla y que a la vez le dan el toque final a la prenda. Para esta ocasión, la también empresaria se olvidó de colores como el rojo para lucir un tono plateado hasta en el mínimo detalle o accesorio.

Pues además del vestido, Rihanna apostó por este tono plateado para unos guantes que cubren por completo los brazos y que se han convertido en los preferidos de las famosas, incluyendo a Kim Kardashian, quien los ha lucido en muchos colores. Por su parte, la intérprete de "Umbrella" se lució con un tono más claro que el de la pieza estrella, pero igual de brillantes para un look con el cual acaparar todas las miradas.

De espaldas, Rihanna presume su diseño de Rick Owens. (Foto: EFE)

De acuerdo con "Riri", una forma perfecta de contrarrestar el brillo es llevar unas sandalias grises con las cuales se mantiene la paleta de colores del atuendo y además permite sacar del radar a las puntas cuadradas que dominaron el verano. En cambio, Rihanna apuesta por lo triangular; mientras que para presumir que es una gran diva, una pedicura en color blanco ayuda a elevar el outfit de gala y opuesto a otros estilos que ha llevado como el "Motomami".

Ese color plateado o metálico también se vio presente en accesorios como aretes e incluso en el maquillaje de ojos de la cantante, pues con un poco de glitter terminó de lucir resplandeciente. Además, se trata de una apuesta perfecta para iluminar la mirada; mientras tanto, para el resto del rostro una imagen muy natural es pieza clave y de ahí que no sorprenda que el make-up casi no se note y los labios vayan perfectamente definidos en un tono nude.

Aunque el look de Rihanna es sólo un adelanto de su regreso a las alfombras rojas, música y moda, dio grandes lecciones de moda y si de belleza se trata con unas cejas delgadas llegó a confirmar la tendencia más polémica del momento. Por otro lado, ya se sumó al estilo que se vio durante la Semana de la Moda en París, con una melena XXL y rizada que le dio el toque final al atuendo con el que conquistó Los Ángeles.

Rihanna confirma que la nueva tendencia son las cejas delgadas. (Foto: EFE)

