Anne Hathaway tiene las botas boho que no pueden faltar esta temporada

Las últimas semanas han estado dominadas por el estilo de Anne Hathaway, quien en cada ocasión ha aprovechado para lucirse con los mejores diseños y tendencias del momento; tanta ha sido su influencias en la moda que ha sido imposible no comparar sus outfits con los de Andrea Sachs, su personaje en "El Diablo viste a la moda". Y es que todos los atuendos que lució en dicha producción han dominado las tendencia por años y muchas de las combinaciones actuales y que ha lucido fuera de los sets de grabación son igual de glamurosos.

Así la hemos visto pasar de los atuendos deportivos, a los vestidos más glamurosos con los colores del momento como el Pink PP de Valentino, un amarillo intenso para un vestido de gala y minivestidos con medias negras que definitivamente habría lucido Andrea Sachs. Por supuesto, en cada prenda o tono siempre están las mejores tendencias del momento y en uno de sus últimos looks, Anne Hathaway llevó las botas boho que comenzaron a popularizarse incluso antes que terminara el verano.

Como ya te contamos, las botas boho son uno de los básicos de la temporada y ayudan a elevar cualquier outfit, algo que acaba de confirmar la protagonista de "El diario de la princesa" y la mejor parte es que con su icónica forma de llevarlas dio una gran cátedra de moda, demostrando que la fiebre por el estilo "boho chic" no ha llegado a su fin. El truco para lucir a la moda, está en apostar por estampados, faldas midi o maxi, blazers, corsés y los colores que nadie se puede perder en los últimos meses del año como es el caso del Lazulli Blue, un azul oscuro que da un toque de elegancia.

Así conquistó una vez más el mundo de la moda. (Foto: TW @UpdatesHathaway)

La famosa de 39 años se encontraba grabando "The Idea Of You" cuando se le vio usar una de las combinaciones menos esperadas, pero que resultan muy glamurosas en la que la elegancia se hace presente. Aunque la historia detrás de la grabación nada tiene que ver con la realeza, Anne Hathaway se dejó ver como toda un royal con las prendas que no le podrían hacer falta a las reinas Rania de Jordania o Letizia de España. Por supuesto, con esta idea la también modelo dejó en claro que para lucir perfecta no importa la edad.

En su look destaca una falda midi con un estampado un tanto otoñal por las hojas y pétalos secos que se aprecian y con los que la actriz recuperó los colores del momento, además que son la apuesta perfecta para contrarrestar un tono morado en el resto de la prenda. Por otro lado, todo lo anterior termina de lucir muy glamuroso con las botas boho en color camello. Y ya para terminar de estilizar, un corsé y un blazer en color azul crean el balance perfecto de colores.

De acuerdo con Anne Hathaway, esta es la opción perfecta para sumarse a la fiebre del boho chic sin perder el estilo y siempre apostado por las tendencias más glamurosas del momento. En lo que respecta a este tipo de botas, que recuerdan a la década de 1970, es que no dejan de causar sensación, también podemos señalar que son perfectas para lucir con todo tipo de prendas y sus diseños pueden ir desde uno como el de la actriz hasta uno afelpado. ¿Cuál usarías durante el otoño e invierno?

SIGUE LEYENDO

