Botas boho, la tendencia que no pude faltar en tu clóset para lucir el mejor estilo

Lo boho chic es una de las estéticas favoritas del año y que fue cobrando mucha fuerza desde marzo pasado con todo tipo de looks que pronto pasaron de la moda con ropa, a la belleza con los diseños de uñas más bonitos; sin embargo, semanas antes del otoño los expertos confirmaron que se trata de una tendencia que seguirá muy presente, por lo que no sorprende ver que ahora lo boho alcanzó a las botas y el resultado es perfecto.

Si tienes más de 30 años probablemente esta tendencia te llene de nostalgia, pues ha regresado en más de una ocasión como el complemento perfecto para todo tipo de looks e incluso muchas celebridades se convirtieron en las reinas de esta estética y dictaron cómo presumir el mejor estilo. Ahora, sólo tenemos clara una cosa, no importa cuál sea tu estilo preferido, en tu clóset no pueden faltar las botas boho, pues se han convertido en uno de los básicos de la temporada y ayudan a elevar cualquier outfit.

Los tacones anchos son su complemento perfecto. (Foto: Pinterest Lu Kuchiki)

De hecho, los amantes del street style ya las convirtieron en las preferidas para usar con prendas como minifaldas, vestidos, jeans, pantalones holgados y sastre, así como otros diseños en los que el estampado cachemira, los flecos y el cuero están presentes. Como notarás, en esta breve lista destacan varias de las tendencias del momento y son perfectas para renovar el estilo, la mejor parte es que casi todas son básicos del guardarropa, por lo que no te supondrá problema crear looks icónicos con este tipo de calzado.

La característica principal de las botas boho es que recuperan el estilo que ha dominado desde de década de los 70's en el que observamos una forma larga a la altura de la rodilla o arriba de ella, pero que a diferencia de otros cortes, no va a ajustada al ancho de las piernas, sino que tiene una silueta más holgada. Por supuesto, también destacan sus detalles que son los que precisamente marcan esta estética.

Perfectas para usar con minivestidos. (Foto: IG @isabelmarant)

Combínalas con prendas de cuero. (Foto: IG @isabelmarant)

Entre los diseños actuales podemos encontrar puntas cuadradas, triangulares y redondas, detalles de metal sobre los empeines que también pueden contar con estoperoles, asimismo, destacan elementos como los flecos y que el material que predomina es la gamuza, algo que también se ha visto en los accesorios y prendas como chalecos, y que serán los favoritos de la temporada.

Por otro lado, las grandes marcas de moda que trajeron estas preciosas botas de regreso impusieron todo tipo de colores para presumir el mejor estilo y no dudamos que quieras tener más de uno en tu clóset, pues los tonos van desde el camello, marrón, verde olivo o grisáceo, además del negro que nunca puede faltar. Mientras que en diseños más atrevidos y coloridos destaca el azul eléctrico o las formas geométricas sobre toda la superficie del calzado, perfecto para los amantes del maximalismo.

Mientras que para mantener la comodidad, este tipo de botas han apostado por los tacones anchos, algo que sin duda la dará el toque final y que necesitaban los vestidos que siguen la estética boho. Asimismo, hemos visto fusiones con la suela de los zapatos zuecos, es decir de madera, gruesa y con detalles. Cabe recordar que este tipo de calzado ha causado furor desde los primeros meses del año y sin duda es ideal para recuperar el estilo más deseado del otoño.

El peluche también se llevará en este tipo de botas. (Foto: IG @zadigetvoltaire)

SIGUE LEYENDO

Sandalias de plataforma; así se deben usar este verano para estar a la moda

María Chacón: recrea los looks de la actriz con menos de 500 pesos

Moda: Estos son los pantalones que serán tendencia en otoño y son perfectos para decirle adiós a los jeans