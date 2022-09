Rihanna actuará al medio tiempo del SuperBowl LVII

¡Se acabaron las especulaciones!, luego que nombres como el de Taylor Swift encabezaran la lista de celebridades que podrían actuar en el show del medio tiempo del SuperBowl LVII, la NFL por fin realizó el anuncio oficial y con él confirmó lo que se venía sospechando desde la noche del sábado: será Rihanna quien encabece el espectáculo que cada año da mucho de qué hablar y con el que se suma a la exclusiva lista de cantantes que llegará al estadio State Farm Stadium de los Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale.

Fue por medio de redes sociales donde tanto la NFL como Rihanna hicieron el anuncio oficial con una imagen que despertó todo tipo de comentarios, pues aún sin descripción alguna, resultó bastante obvio que sería la intérprete de "Dancing In The Dark" quien se robará la atención en uno de los eventos más vistos a nivel mundial y por el que han pasado decenas de talentos como Michael Jackson, The Weeknd y Shakira junto a Jennifer López.

En la foto que en cuestión de minutos se volvió viral se observa la mano de la cantante de 34 años sosteniendo un balón de fútbol americano; mientras que ella sólo agregó un punto a la descripción de su publicación en Instagram, la liga oficial escribió un "¡Vamos, Rihanna!", confirmando así las especulaciones que todo el fin de semana han tenido muy emocionados a los fans de la cantante y de este deporte.

Hasta el momento no se han dado más detalles del show del medio tiempo del SuperBowl LVII, pero la emoción no se ha hecho esperar en redes sociales, pues además de esta foto viral, los usuarios de redes han aprovechado para expresar su emoción; sin embargo, no todo ha sido positivo, ya que fans de otras celebridades han externado su descontento.

"Esperamos 7 años para tener este momento", "la reina viene" y "¿100 mil likes en 10 minutos? La gente definitivamente sigue apoyando a Rihanna, su música y ha pasado mucho tiempo. Me encanta esto para ella" son algunos de los comentarios que se leen en las publicaciones de la cantante.

Mientras que en contra se leen algunas opiniones variadas, especialmente criticando los géneros musicales que han llegado a los estadios en los que cada año se juega el SuperBowl. "¿Podemos tener otros géneros musicales además del pop?", "¿Qué pasó con el rock and roll?", "Rihanna no ha sido relevante en años según tengo entendido" y "ya sabía que quienquiera que fuera este año iba a ser una decepción en comparación con Dre y su equipo el año pasado, pero maldición @nfl fuiste muy bajo", se lee en Twitter.

