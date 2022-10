Akshata Murty: diseñadora de moda, reina del estilo y multimillonaria, así es la esposa del primer ministro británico

La renuncia de Liz Truss trajo muchos cambios en el entorno político del Reino Unido y abrió paso a que el martes pasado el rey Carlos III nombrara a Rishi Sunak como el nuevo primer ministro británico y su nombre ha acaparado toda la atención mundial porque su llegada al poder se da en medio de una de las crisis más importantes de la nación, además de su peculiar estilo de vida. Un detalle que no pasó desapercibido para nadie es que el político no es un hombre cualquiera, pues tiene una importante fortuna que incluso supera la del monarca.

Por supuesto, su patrimonio no es exclusivo, ya que según dieron a conocer los tabloides británicos, la extensa fortuna la comparte con su hermosa esposa, Akshata Murty, de 42 años. El nombre de ella tampoco pasó desapercibido, pues también es una figura muy reconocida a nivel mundial y si bien sus intereses principales no están dentro del mundo de la política, es famosa por su trabajo con el que ha forjado una importante carrera como diseñadora de moda, experta en estilo y empresaria multimillonaria. Todos los aspectos anteriores la han colocado aún más en la mira mundial y esto es lo que se sabe sobre la esposa del primer ministro británico.

El pasado mes de mayo el Sunday Times actualizó su famosa lista de las personas más ricas del Reino Unido e hizo una mención especial a Akshata Murty y a Rishi Sunak, ya que entraron por primera vez a este exclusivo registro. Para entonces se estimaba que tenían un patrimonio conjunto de 730 millones de libras esterlinas que los colocaba en el puesto 222, gracias a la participación de 690 millones de libras esterlinas de la diseñadora en Infosys.

Dicha empresa es considerada como el gigante indio de tecnologías de la información que tan solo este año fue reconocida como la segunda marca natal del país de Asia del sur más valiosa. La relación de la experta en moda con este industria surge gracias su padre, Nagavara Ramarao Narayana Murthy, quien fue el que ayudó a cofundar la empresa a mediados de los ochenta y más tarde Akshata también tomaría acciones.

Y eso no es todo, ya que además de empresaria, la trayectoria de la esposa del primer ministro británico también destaca por su interés por la moda que poco se relaciona con sus estudios, ya que estudió finanzas en el Claremont McKenna College, California, Estados Unidos y más tarde obtuvo una maestría en Administración de Empresas por Stanford. Tiempo después de su graduación en el 2007, la mujer que hoy es considerada como multimillonaria decidió crear su marca de ropa con un nombre homónimo tras pasar por los pasillos del Instituto de Moda, Diseño y Marketing de Los Ángeles.

Una forma de entender los diseños con los que ha conquistado el mundo de la moda es una fusión entre las artesanías que forman parte de su cultura india con detalles contemporáneos y occidentales para conseguir piezas de lujo y elegantes. Por supuesto, fiel a sus orígenes y recordando una infancia rodeada por sus abuelos y una vida alejada de las comodidades actuales, Akshata Murty no trabaja sola y según explicó en una entrevistaa con Vogue India en el 2011, pues "descubre artistas en pueblos remotos y trabaja con ellos y sus diseños para crear los propios".

Claro que para entender sus diseños también hay que hacer una revisión hacia el pasado, ya que la esposa de Rishi Sunak al igual que otras grandes fashionistas, inició su amor por la moda desde muy temprana edad, algo que también confesó en su entrevista de hace más de una década. En lo que respecta a su estilo, recupera otras tendencias que se han visto en otras muchas celebridades combinando prendas vintage con las marcas más exclusivas.

"Desde que era una niña siempre me ha gustado la ropa. Mi madre, una ingeniera sensata, siempre estaba desconcertada por qué dedicaba tanto tiempo a crear diferentes conjuntos de mi guardarropa. He recopilado una mezcla ecléctica de cosas extravagantes que encuentro en las calles de Mumbai y Los Ángeles, así como productos básicos de Gap y American Apparel. Los combino con piezas originales de tiendas vintage y, de vez en cuando, con un vestido de Alexander Wang. Me encantan sus vestidos ligeros, informales y divertidos", contó a Vogue India.