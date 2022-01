Rosa bebé, el color perfecto de uñas para llevar en San Valentín

Parece que fue ayer cuando te preocupabas por cómo llevar la manicura perfecta para darle la bienvenida al 2022 y aunque todavía faltan poco más de dos semanas para decirle adiós al primer mes del año, nadie puede negar que las redes sociales ya se llenaron con los diseños de uñas que serán la sensación para San Valentín.

Es por ello que nos adelantamos al 14 de febrero para que vayas pensando cuál será tu diseño perfecto de uñas siguiendo las decoraciones y colores favoritos para la temporada. Y aunque el tono perfecto para San Valentín es el rojo, este año no tiene tanta popularidad ni presencia, pues el rosa bebé ya se robó el corazón de todo el mundo.

Y como somos conscientes de que este color es amado por muchos y odiado por otros, te compartimos algunos de los diseños más virales de Instagram y Pinterest en los que el rosa bebé es el protagonista, pero también puede acompañar a la perfección otros colores, para que así no te pierdas de esta tendencia.

Uñas con brillo

Como te mencionamos, hay diseños para todas y si quieres que una de tus uñas sea diferente, puedes escoger un esmalte con brillos para combinar el rosita bebé.

(Foto: @nessadesignernails)

Otra opción también con brillo y que resulta más elegante es combinar el rosa bebé con blanco, ambos colores en mate. Mientras que en el nacimiento de la uña puedes llevar pedrería.

(Foto: @manicure_luxury_nail)

Uñas con corazones rojos

Como te comentamos, el rojo no será una de las tendencias favoritas, pero no podemos negar que es un color que no puede faltar en San Valentín, pues es una clara referencia al amor.

Una alternativa para lucirlo es agregar el rosa bebé en dos uñas y un par de corazones con barniz rojo.

(Foto: @holapepa)

Rosa bebé y oro

Para mantener la elegancia en las uñas puedes llevar el rosa bebé con contornos con hojas de oro, una de las tendencias más hermosas del momento.

Mientras que para agregar un poco de contraste puedes lucir el resto de tus uñas con otro color, como el verde, de preferencia en un tono mate.

(Foto: @manicure_luxury_nail)

Baby boomer

Para las personas más discretas un diseño con baby boomer, es decir, esa imagen un tanto difuminada es perfecta para llevar el rosa bebé sin que necesariamente se robe la atención.

Y además de ser perfectas para llevar en San Valentín, dan una imagen más natural a la uña.

(Foto: @overglowedit)

¡Para las amantes del rosa!

Por otro lado, si tu color favorito es el rosa es muy probable que lo quieras llevar en todas tus uñas y una idea para ello es acompañar tu diseño con un toque de brillo al agregar una pequeña piedra rosada a cada uña.

Asimismo, esta idea es perfecta para aquellas personas que no suelen celebrar San Valentín.

(Foto: @rutepereira_estetica)

