MODA: 5 cortes de cabello que favorecen a gorditas y son tendencia este 2022

Cuando se trata de cabello es muy cierto que se debe buscar el estilo que resalte las facciones de forma positiva, pues existen tendencias que van mejor con mujeres de cierta edad o tipo de rostro, por eso esta vez te traemos los cortes que favorecen a las mujeres de talla grande o "gorditas", quienes suelen tener cara redonda.

Los expertos de moda y belleza explican que si las mujeres tienen el rostro redondo, las capas en su corte de cabello son importantes para suavizar las líneas, sin embargo, todos los estilos se pueden llevar mientras se encuentre la forma ideal.

1. Cabello largo con capas

Una de las maneras de llevar el cabello largo es cortándolo en capas. Esta técnica brinda un poco de volumen en la parte superior, además realza el efecto de un rostro alargado.

Los cortes de pelo en capas muy cortas enmarcan la cara, mientras que las capas más largas y desfiladas generan una ilusión de adelgazamiento en el rostro.

Una de las maneras de llevar el cabello largo es cortándolo en capas. Foto: Pinterest

2. Flequillo de lado

El flequillo abierto o de lado es perfecto para las mujeres de talla grande que desean darle un nuevo estilo a su cabello, ya que le da amplitud a la frente y equilibra las proporciones de la boca y nariz. Haciendo del pelo una cortina en tu frente para mostrar la cara.

Este tipo de fleco le va bien a las chicas que tienen ojos pequeños o muy cerrados.

El flequillo abierto o de lado es perfecto. Foto: Pinterest

3. Melena midi

Este es un corte de pelo fácil para mujeres de talla plus, o xl. No requiere de mayor trabajo para peinarlo y es un look en tendencia. Para llevarlo con mucho estilo se pueden dejar intactas las ondas o rizos naturales. La melena midi, o corte por los hombros para rellenitas, es una buena opción si no se busca algo muy arriesgado.

Este es un corte de pelo fácil para mujeres de talla plus, o xl. Foto: Pinterest

4. Bob asimétrico

En inglés llamado Angled Bob, es un corte que estiliza los rostros redondos, esto se debe a que el flequillo lateral agrega una línea diagonal que adelgaza la cara. Es un estilo donde el fleco comienza de forma diagonal y termina en el mentón o más abajo. Todo depende de tu gusto personal y de cuánto quieras cortarlo.

Es un corte de pelo que se adapta a mujeres de talla grande de todos los tipos de cabello, desde fino a grueso, y liso a rizado.

Es un corte de pelo que se adapta a mujeres de talla grande de todos los tipos de cabello. Foto: Pinterest

5. Pixie largo

El corte pixie, a pesar de ser muy atrevido, es uno de los favoritos de las chicas curvy. Este corte se caracteriza por agregar volumen con capas de cabello sobre la cabeza, pero no por los costados. Visualmente pareciera que el rostro es mucho más largo, pero sin agregar volumen por los laterales o mejillas.

Es un look rockero con mucho estilo, que destaca el color de ojos, o la forma de los labios.

El corte pixie es uno de los favoritos de las chicas curvy. Foto: Pinterest

