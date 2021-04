Entrenamiento: Signos de que estás haciendo ejercicios de más

Si eres de los que se toman en serio sus entrenamientos y da todo lo que puede cada día sin importar que músculo, eres un gran atleta, el cual está luchando por conseguir su meta tan deseada, tener un cuerpo grande con fuerza y definido.

Lo que no está bien es que pases más tiempo de los debido en el gimnasio y que además acudas todos los días y hasta en varias ocasiones, pues el cuerpo también debe descansar y así obtener más resistencia para futuros entrenamientos. Si estás haciendo esto quiere decir que en verdad te estás sobreentrenando.

Quizá sientas que no lo estas haciendo como tu piensas, o que realmente solo te pasa una o dos veces por semana, o puede incluso que no te des cuenta de que estás cayendo en el sobreentrenamiento y para despejar dudas, te dejamos algunas hechos que seguro no has notado pero que son síntomas de esta práctica.

Frecuencia cardiaca alta

Tener una frecuencia cardiaca alta, es común cuando estamos haciendo ejercicio, pero si te estás sobreentrenando, seguro tendrás este mismo problema incluso estando en reposo o fuera del gimnasio. Si tu frecuencia cardíaca en reposo es inusualmente alta o baja, probablemente debería hablar con un médico, pues él hará un diagnóstico, más detallado.

Sed incontrolable

Si sientes tu boca o garganta seca o tienes muchas ganas de beber agua constantemente, es muy probable que tengas problemas de sobreentrenamiento; esto sucede porque tu cuerpo puede estar en un estado catabólico, lo que significa que está comenzando a consumir su propio músculo para obtener proteínas.

Cansancio muscular prolongado

El dolor muscular es común cuando hacemos ejercicios y este, generalmente, desaparece a las 24 a 48 horas de haber entrenado un músculo específico, pero si el dolor es prolongado quizá sea una señala de que debes bajarle un poco al ejercicio, pues podrías lesionar de gravedad al seguir intentando cargar peso.

Insomnio

Generalmente cuando hemos terminado un día agotador y en el que hicimos ejercicio intenso caemos rendidos en la cama queriendo dormir por horas, pero cuando te estás sobreentrenando, puede que tengas insomnio, lo cual se debe a que el sistema nervioso y hormonal han tenido una sobrecarga de energía, lo ideal sería que descansarás unos días y reduzcas los tiempos de entrenamiento.

Por: Hanzel Forteza

dhfm