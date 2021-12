Estas son las CUATRO RAZONES por las que los hombres comen de más

Desde que apareció la pandemia del Covid-19 las personas tuvieron que hacerle caso a su índice de masa corporal (IMC), pues es uno de los factores que los puso en mayor riesgo que a la población que cuida de su salud... en teoría. Sin embargo, los hábitos alimenticios siguen siendo un objeto de estudio para tratar de entender el por qué existe un exceso de ésta.

Fue así como el Baptist Health Primary Care realizó un estudio para determinar los factores que llevan a los hombres a comer de más y, además, alimentos poco saludables como la comida chatarra. Y es que es verdad, son precisamente estos quienes actúan de manera despreocupada hasta que se presentan los problemas de salud y tienen que acudir al médico.

Como resultado llegó a cuatro puntos interesantes, que aunque parecen lógicos, tienen una razón de ser. Al parecer todo tiene un origen mental donde algunas creencias son las que justifican el llevarse a la boca, de manera repetida, la comida chatarra que tanto gusta por su sabor.

Existen 4 factores que explican por qué comen más los hombres (Foto: Cuartoscuro)

¿Por qué comen más los hombres?

De acuerdo con el Dr. Aldo Ribeiros de Baptist Health Primary Care son cuatro los motivos por los que los hombres comen sin remordimientos en abundancia:

Distracciones

Llegan las semifinales y luego la final del futbol, el Super Bowl, el Mundial, las Olimpiadas (como los más populares) o cualquier otro evento que robe la atención a las personas desde la televisión y es cuando aparece la "distracción" de lo que se llevan a la boca. Esto también ocurre cuando se mira el celular, pues "reduce la capacidad para determinar la cantidad correcta de comida".

Indiferencia

Comerse un "extra" de algo es muy recurrente en la mentalidad de los hombres. Sea un taquito, una rebanada de pizza o hasta un hot dog, siempre será minimizado porque la comida "fuerte" ya se hizo y ese es sólo un detalle. Al final, si existe la idea de hacer dieta, esa puede esperar para el siguiente día. Sin embargo, las "pocas" calorías se siguen acumulando.

Recompensa

Sea por un largo día de trabajo donde el estrés se hizo presente o por haber tenido éxito en las actividades en el día a día, siempre será un motivo de celebración y por ende se debe de recompensar. Para esto, nada mejor que una buena comida aunque sea poco saludable. En este caso, se mencionó que la comida chatarra se toma como una buena forma de auto recompensa.

Comer mucho

Cuando no se sabe comer o no se sabe hacer una medida de cuánto consumir en porciones, es común que el exceso que se presenta en los restaurantes (de cualquier tipo) se normalice. Si presentan un plato grande, es el mismo que se ingiere porque "por eso estoy pagando" y no es que se deje, pero sí se puede guardar para después y así se matan "dos pájaros de un tiro".

