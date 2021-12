MODA: Cortes de cabello para mujeres de pelo rizado que serán tendencia en 2022

Tener el cabello rizado no debe ser un problema, pues se pueden lucir increíbles estilos, y para quienes buscan un nuevo look que este a la moda, traemos los cortes de pelo que serán tendencia en el año 2022 ideales para mujeres que quieren presumir al máximo sus chinos.

Aunque el pelo con rizos es muy bonito, en ocasiones peinarlo y cuidarlo requiere de un corte de cabello específico y de una técnica para conseguir se resalte la textura natural, sin importar si son rizos cerrados o abiertos, ondulados, quebrados, lo importante para este 2022 será moldear la melena en función de lo que resulte mejor.

French Bob

El french bob se ha convertido en uno de los cortes de pelo más pedidos de los últimos tiempos. Llega un poco abajo de la mandíbula y suele ir acompañado de un flequillo recto, para llevarlo en la versión ideal para chicas con cabello curly, los expertos aseguran que lo mejor son las capas largas y solo en las puntas.

Cortes con fleco

El fleco da dinamismo a cualquier look, y en este tipo de cabello no es la excepción, ya sea que se decida cortar los rizos o mantenerlos largos. Esta tendencia está inspirada en los looks de los noventa, tipo Mariah Carey.

Los flequillos en cortina, que ya llevan algunas de las celebridades, serán uno de los estilos favoritos para comenzar el nuevo año. Es ideal en todo tipo de rostros y texturas, tanto para risos intensos, como para ondulaciones más ligeras.

Shaggy

Los cortes shag lucen particularmente bien sobre melenas rizadas y pueden ser implementados en todo tipo de largos. Inspirado en la década de los 70, la manera en la que se lleva en esta temporada es con capas más sutiles y degrafiladas, que aporten mayor volumen y movimiento.

El flequillo tipo baby bangs pondrá el toque perfecto a un corte que se verá muchísimo durante el 2022.

Bob asimétrico

Si se desea refresca el look y cortar la melena, la mejor opción es un bob asimétrico para agregar volumen y dinamismo. Este tipo de estilos cortos será uno de los que reinará en 2022. Lo ideal es llevarlo a la altura del cuello y con una leve inclinación hacia adelante, es el corte de pelo por excelencia; en la versión curly las capas son las protagonistas aunque solo se vean en las puntas.

Long Bob con flequillo

El largo a la clavícula o un poco más abajo es una idea perfecta para las melenas rizadas en 2022. No requiere de grandes cuidados y va de maravilla. Las capas pueden ser más o menos largas dependiendo del ancho de los chinos y se puede añadir un flequillo que deje caer algunos rizos en la frente.

