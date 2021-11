5 tips para maquillar piel morena, y lucir espectacular como Yalitza Aparicio

La piel morena siempre va a estar de moda siempre, cada día y a cualquier hora, ya que es radiante y una piel que todas pueden lucir en cualquier momento, entre sus grandes ventajas es que difumina las imperfecciones y se revela más luminosa que nunca, así que no siempre hay motivos para presumir de un buen bronceado y aprovechar para presumir las mejores técnicas de maquillaje, lo que te hará destacar a cualquier lugar al que vayas todos los días del año.

Yalitza Aparicio es una de las celebridades que ha puesto de moda el maquillaje ideal para este tipo de piel y lo ha hecho de forma espectacular; luciendo radiante y desde las grandes pasarelas y alfombras rojas. Para explorar las infinitas posibilidades del maquillaje en la piel morena, te compartimos cinco tips de maquillaje para que brilles con luz propia y deslumbres en situación de tu vida.

Para lucir un rostro envidiable, los expertos aseguran que los tonos cálidos, como el terracota, marrón o el dorado, son los que más puedes aprovechar ya que es perfecto para resaltar las facciones de tu rostro. Sugieren también no temer a usar lipstick de colores brillantes; es más, todo lo contrario, ya que estos colores complementan a la perfección con el tono de piel morena; expertos en make up aconsejan usar rojo intenso o en su casi sólo brillo. Eso sí, no recurras demasiado a los colores claros a menos de que estés combinando labios nude con ojos cargados.

5 trucos ideales para maquillar la piel morena

Los tonos cálidos, como el terracota, marrón o el dorado, son los que más puedes aprovechar. FOTO: Pixabay

A continuación te compartimos cinco trucos de maquillaje para piel morena con los cuales podrás lucir radiante en cada lugar al que asistas, así que solo tienes que pensar y decidir qué parte de tu rostro necesitas destacar y adelante, manos a la obra.

1) Aplica factor de protección solar

Si tienes piel morena o más o menos bronceada, antes de maquillarte debes iniciar con una crema con alto factor de protección solar. Recuerda que los rayos del sol inciden con fuerza durante todo el año y pueden llegar a dañar tu piel; así que no olvides usar protector ya que además de hidratar tu piel, te ayudará a evitar las arrugas y manchas prematuras.

2) Utiliza una base de maquillaje de tu tono de piel

La base de maquillaje ideal para pieles morenas es "Dream Radiant Liquid", ya que proporcionará toda la luminosidad que tu piel necesita, no olvides que el acabado satinado es especialmente efectivo en las pieles morenas, pero no te olvides de elegir el tono correcto. Recuerda, nada de más claros ni más oscuros.

Yalitza Aparicio es una de las celebridades que ha puesto de moda el maquillaje ideal para este tipo de piel. FOTO: Instagram

3) Si hace "contouring", que sea con polvos bronceadores

Esculpe tu rostro con polvos bronceadores, ya que quedan bien con tu tipo de piel. Sigue el siguiente procedimiento: dibuja un 3 en tu rostro empezando por las sienes, enseguida baja por debajo de los pómulos y vuelve a bajar para marcar la línea de tu mandíbula. Así te convertirás en la sensación entre las pieles morenas.

4) Sombras en tono tierra

Recuerda que las sombras en tonos tierra y dorados son perfectas en un maquillaje para piel morena; los tonos marrones darán más profundidad a tu mirada, mientras que los dorados podrás usarlos en ocasiones especiales en los que desees que el centro de tu maquillaje sean tus ojos.

Esculpe tu rostro con polvos bronceadores, ya que quedan bien con tu tipo de piel. FOTO: Pixabay

5) Delinea tu mirada y hazla más poderosa

Vuelve más potente tu mirada tu mirada y recurre a un delineado negro o marrón, eso sí, al ras de tus pestañas superiores.

Finalmente te compartimos dos datos importantes que tienes que considerar al momento de elegir cómo deseas lucir tu piel morena; no abuses del colorete. Es decir, elige el tono adecuado y en pocas cantidades. Los expertos recomiendan un tono melocotón, ya que este se fundirá perfectamente con tu tono de piel.

A la hora que elijas tu labial, opta por un tono nude, es la mejor apuesta para complementar tu make up, ya que de esta manera le darás protagonismo a tu tono de piel, esto no significa que no puedes usar otros tonos de labios; recuerda que los rosa claro y los tonos rojo-ladrillo van muy bien con tu tono de piel.

A la hora que elijas tu labial, opta por un tono nude, es la mejor apuesta para complementar tu make up. FOTO: Especial

5 tips de maquillaje para lucir tu look perfecto

El protector solar debe ser tu aliado, nunca lo olvides Elige tu tono de base idóneo para tu piel Pon color a tus mejillas; tu maquillaje ayudará a que tu piel se vea radiante No olvides maquillar tus ojos Luce perfecta y complementa maquillando tus labios

Vuelve más potente tu mirada tu mirada y recurre a un delineado negro o marrón. FOTO: Especial

