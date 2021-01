DIY: Aprende a hacer un iluminador casero de forma fácil, rápida y económica

Son muchas las mujeres que realizan su rutina de maquillaje completa y el iluminador es un elemento indispensable para lucir como les gusta. Pero lo peor que puede pasar es que se termine o rompa, para esos casos puedes hacer uno casero de forma fácil, rápida y económica.

La ventaja al hacer tu propio iluminador es que podrás personalizarlo, dándole el color ideal para tu tono de piel. En YouTube, podrás encontrar varios tutoriales DIY (Do It Yourself) que te muestran como elaborar tus propios productos de maquillaje sin gastar una fortuna.

Aprende a hacer un iluminador casero

Gracias al iluminador podrás aportar luz y vitalidad en algunas zonas de tu rostro para hacerlas destacar, sólo recuerda que no debe confundirse con un corrector de imperfecciones. Este producto no es precisamente barato y por eso te traemos una forma fácil de elaborarlo en casa.

Necesitaras:

Protector solar para el rostro

Un recipiente donde hacer la preparación

Crema hidratante para el rostro

Palito para mezclar

Sombras brillantes en tonos claros

Alcohol medicinal o agua de rosas

Estuche de maquillaje en polvo vacío

Preparación:

Antes de iniciar lava tus manos. Lo primero que debes hacer es retirar las sombras que hayas elegido de tu paleta de maquillaje, puedes hacer una mezcla de colores como el dorado, bronce y rosa, sólo toma en cuenta que deben ser metálicos y no mates.

Con el palito de madera tritura las sombras en el recipiente hasta que queden hechas un polvo. Luego añade unas gotas de alcohol para hacer una mezcla semi espesa, si no quieres utilizar este elemento puedes cambiarlo por agua de rosas.

Posteriormente añade la crema hidratante y bloqueador solar hasta que te quede una pasta cremosa. Finalmente coloca tu iluminador en un recipiente, puedes utilizar un estuche de tu maquillaje en polvo que ya no uses.

Para quitar el exceso del producto y que quede todo bien compacto puedes apoyarte con un plástico sobre el iluminador y presionar tus dedos. Deja que seque por dos días y estará listo para usar.