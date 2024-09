Linkin Park regresa a la música de la mano de Emily Armstrong y revelan las canciones de su próximo disco

Los escenarios internacionales se han sacudido desde que se anunció el esperado regreso de Linkin Park después de siete años guardando un profundo luto por la muerte de Chester Bennington; pero por si esto no fuera poco, la banda también presentó a Emily Armstrong como la nueva vocalista y anunciaron el estreno de su nuevo álbum de estudio que llevará el título "From Zero" y verá la luz el próximo 15 de noviembre bajo el sello de Warner Music.

Desde la muerte de Chester Bennington en 2017, la banda había mantenido un perfil bajo en cuanto a nuevas producciones musicales. Sin embargo, las señales de un posible regreso comenzaron a surgir a finales de agosto cuando se activó una cuenta atrás en su sitio web oficial. Entre rumores y especulaciones, muchos seguidores sugirieron que Deryck Whibley, vocalista de Sum 41, podría unirse a la banda, lo que fue desmentido por el cantante. Sin embargo, el verdadero bombazo llegó con el anuncio de Emily Armstrong como nueva vocalista de la banda.

Emily Armstrong, quien hasta ahora era conocida por su trabajo con la banda de rock alternativo Dead Sara, ha sido la elegida para ocupar el lugar dejado por Bennington. Su incorporación ha sido recibida con entusiasmo y curiosidad por parte de las y los fans, muchos de los cuales llevaban meses especulando sobre la posibilidad de que la banda se decantara por una cantante femenina para esta nueva etapa. Armstrong, con su voz poderosa y estilo único, promete traer una nueva energía a Linkin Park, sin perder la esencia emocional que siempre ha caracterizado a la banda,

¿Cuáles serán las canciones de "From Zero", nuevo disco de Linkin Park?

El regreso de Linkin Park no solo trae una nueva vocalista, sino que también un cambio en la formación, ya que el baterista original, Rob Bourdon, no participará en esta nueva etapa, siendo reemplazado por Colin Brittain, conocido por su trabajo como productor y colaborador de bandas como Papa Roach y All Time Low.

Por otra parte, Mike Shinoda (cofundador de Linkin Park) ha comentado en varias entrevistas que el nuevo disco "From Zero" es un reflejo del viaje que ha vivido la banda desde sus humildes comienzos hasta su estatus actual como una de las bandas más influyentes del rock contemporáneo. El título del álbum, de hecho, es un guiño a los inicios de la banda, que en sus primeros días se llamó Xero, antes de adoptar el nombre definitivo de Linkin Park.

Tras semanas de intensa especulación y una cuenta regresiva en su página oficial que mantuvo a los fanáticos en ascuas, ha revelado finalmente su gran sorpresa.

Y por si estas sorpresas no fueran suficientes, la banda ha revelado también que el álbum "From Zero" estará compuesto por 11 canciones, y según la banda, incluirá tanto el sonido característico que los hizo mundialmente famosos, como nuevas direcciones artísticas que reflejan su evolución. El primer sencillo, titulado "The Emptiness Machine", ha sido descrito por críticos internacionales como un tema que mezcla la crudeza emocional de sus primeros trabajos con elementos modernos de la música electrónica y el rock alternativo. La lista de canciones del nuevo álbum es la siguiente:

From Zero (Intro)

The Emptiness Machine

Cut the Bridge

Heavy Is the Crown

Over Each Other

Casualty

Overflow

Two Faced

Stained

IGYEIH

Good Things Go

Linkin Park anuncia gira internacional con Emily Armstrong como nueva vocalista

Además del lanzamiento del álbum, la banda ha confirmado que realizarán una serie de conciertos en 2025, lo que ha desatado la emoción de sus fans en todo el mundo. Las primeras fechas incluyen ciudades clave como Los Ángeles, Nueva York, Londres, Hamburgo y Seúl, con una parada especial en Bogotá, Colombia. Esto marca la primera vez que la banda se presentará con la nueva formación en vivo, lo que ha generado una gran expectativa en la comunidad internacional; las fechas confirmadas de la gira son:

11 de septiembre: Kia Forum, Los Ángeles, EE. UU.

16 de septiembre: Barclays Center, Nueva York, EE. UU.

22 de septiembre: Barclays Arena, Hamburgo, Alemania

24 de septiembre: The O2, Londres, Inglaterra

28 de septiembre: INSPIRE Arena, Seúl, Corea del Sur

11 de noviembre: Coliseo Medplus, Bogotá, Colombia

Estos conciertos no solo servirán para presentar el nuevo material de From Zero, sino también para recordar los éxitos que han marcado la carrera de Linkin Park. En su reciente live desde Los Ángeles, la banda ofreció una mezcla de temas nuevos y clásicos como “Numb”, “Crawling” y “One Step Closer”, emocionando a las y los asistentes y mostrando la capacidad de la banda para adaptarse a los cambios sin perder su esencia.

Con títulos como "Heavy Is the Crown" y "Two Faced", se espera que el álbum explore temas profundos y emocionalmente complejos, una característica que siempre ha sido parte integral de las composiciones de Linkin Park.

¿Qué le pasó a Chester Bennington?

Chester Bennington, el vocalista principal de Linkin Park, falleció el 20 de julio de 2017 a los 41 años; su muerte fue un suicidio por ahorcamiento en su residencia privada en Palos Verdes Estates, California. El trágico suceso ocurrió en el cumpleaños de su amigo cercano, Chris Cornell, vocalista de Soundgarden y Audioslave, quien también se había suicidado dos meses antes, el 18 de mayo de 2017 y Bennington había cantado en el funeral de Cornell y la pérdida de su amigo tuvo un profundo impacto en él.

Bennington había lidiado con una serie de problemas a lo largo de su vida, incluyendo depresión, el consumo problemático de sustancias, así como traumas relacionados con abusos sufridos durante su infancia. En varias entrevistas, habló abiertamente sobre sus luchas personales con la salud mental y las adicciones, temas que también reflejaba en muchas de las letras de las canciones de Linkin Park.

El suicidio de Chester conmocionó a millones de seguidores en todo el mundo, así como a la industria musical ya que era conocido no solo por su poderosa voz y su talento artístico, sino también por su carisma y la conexión emocional que mantenía con sus fans a través de su música.

La banda canceló el resto de su gira tras su muerte y organizó un concierto especial en su honor llamado "Linkin Park and Friends: Celebrate Life in Honor of Chester Bennington" en octubre de 2017.

Su fallecimiento puso nuevamente en la mesa la conversación sobre la importancia de la salud mental y el impacto del suicidio en la sociedad, subrayando la necesidad de proporcionar más apoyo y recursos para aquellos que luchan con problemas emocionales y psicológicos.