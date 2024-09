Fan de Oasis se queda sin boletos y busca cambiar un disco platino que le regaló Liam Gallagher para asistir al concierto

La industria musical ha vivido momentos icónicos a lo largo de las décadas, pero pocos anuncios han causado tanto revuelo como el reciente regreso de la legendaria banda británica Oasis. Y es que después de 16 largos años de separación, los hermanos Liam y Noel Gallagher han decidido dejar de lado sus diferencias para emprender una serie de conciertos que, por el momento, tendrán lugar en el Reino Unido, Irlanda y Escocia.

Todo comenzó el pasado mes de julio cuando los rumores sobre una posible reunión de Oasis comenzaron a surgir, alimentados por una serie de declaraciones ambiguas de los hermanos Gallagher en entrevistas y redes sociales. Es así como las y los fans de todo el mundo comenzaron con una gran espera a especular y soñar con la posibilidad de ver a la banda en vivo nuevamente.

Finalmente, a finales de agosto, Liam y Noel confirmaron lo que millones de personas esperaban: Oasis se reuniría para una serie de conciertos. Este anuncio no solo ha emocionado a sus seguidores, sino que ha desencadenado una fiebre por las entradas que no se veía desde los tiempos de la Beatlemanía, por lo que en cuestión de horas, las plataformas de venta de boletos colapsaron debido a la alta demanda.

Fan busca intercambiar disco platino de Liam Gallagher por boletos para el concierto

La emoción era palpable en todo el mundo aquel 31 de agosto (momento en el que comenzaron la venta de boletos) y se estima que más de cinco millones de personas intentaron adquirir entradas en las primeras 24 horas, lo que provocó una venta récord y dejó a millones de seguidores sin la posibilidad de conseguir su boleto.

Por ello, no es de extrañar que en el Reino Unido, la situación se tornó caótica, pues según reportó The Guardian, hubo incidentes de reventa inmediata, con algunos boletos que aparecieron en plataformas no oficiales por precios que superaban las dos mil libras, una cifra que está muy por encima del precio original. Esta sorprendente venta ha orillado a que muchas personas busquen todos los medios para ver, una vez más, a los hermanos Gallagher arriba del escenario.

A pesar de la frustración de muchos, este fenómeno no sorprende, considerando que Oasis es una de las bandas más influyentes de la historia del rock británico, con un legado que ha marcado a generaciones desde la década de 1990.

Fotografía: Instagram/@oasis

Y entre las y los muchos fans que se encuentran buscando la forma de conseguir boletos para ver a Oasis, se encuentra Anthony Lanni y es que su increíble historia ha capturado la atención internacional, pues el joven se encuentra dispuesto a ofrecer una auténtica reliquia de la banda a cambio de entradas para uno de los conciertos de la gira de reunión.

Originario de la ciudad de Stevenage, en el Reino Unido, Anthony Lanni ha sido fanático de Oasis desde su adolescencia y gracias a ello posee un disco de platino entregado a Liam Gallagher por la venta de 110 mil copias del álbum "(What’s The Story) Morning Glory?" en Irlanda. Este disco, que data de 1996, tiene un valor incalculable para cualquier coleccionista, sin embargo, el amor de Lanni por Oasis parece superar el valor material de esta joya ya que ha ofrecido intercambiarla por entradas para los shows de regreso de la banda.

La historia de cómo Anthony consiguió este disco es fascinante, pues según relató en una entrevista con el medio internacional "The Comet", en 1996, cuando tenía 15 años, él y algunos amigos descubrieron la dirección de la casa de Liam Gallagher en Londres y decidieron hacer una visita. Aunque al principio no fueron recibidos de la mejor manera, un giro inesperado los llevó a tener un encuentro directo con el líder de la banda.

Anthony recordó que, al tocar la puerta de la casa de Liam, fueron recibidos con desconfianza, pero tras un intercambio curioso en el que Liam pidió un cigarrillo a los jóvenes, el cantante accedió a hablar con ellos. “Pensé que solo me dejaría mirar el disco, pero luego me dijo: ‘Si no preguntas, no obtienes’. No podía creer que realmente me lo estuviera dando”, relató Lanni. Después de entregarle el disco, Liam le hizo prometer a Anthony que nunca lo vendería.

Durante casi tres décadas, Anthony ha conservado esta reliquia, cumpliendo con la promesa que le hizo a su ídolo. Sin embargo, ahora, ante la imposibilidad de conseguir entradas para los conciertos de reunión, ha decidido poner a prueba esa promesa en un intento desesperado por ver a la banda en vivo una vez más.

En sus declaraciones a "The Comet", Lanni explicó: “mis amigos y yo estábamos devastados por no conseguir entradas. Pensé que sería divertido devolverle el disco a Liam a cambio de entradas”. Para Anthony, esta gira de Oasis no es solo un evento musical, sino algo profundamente personal y asistir a los conciertos sería “absolutamente todo para mí”, afirmó.

El álbum "(What’s The Story) Morning Glory?" fue el mayor éxito comercial de la banda, vendiendo más de 22 millones de copias en todo el mundo y convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos en la historia de Reino Unido.

Fotografía: The Comet/Anthony Lanni.

¿Qué estarías dispuesta a hacer para ver el reencuentro de Oasis?

La historia de Anthony Lanni pone de manifiesto el valor sentimental y económico de la memorabilia musical, y es que en los últimos años, la venta de objetos relacionados con bandas icónicas como Oasis ha alcanzado cifras astronómicas en subastas internacionales. Desde guitarras firmadas hasta discos de oro y platino, los artículos relacionados con estrellas del rock han capturado el interés de coleccionistas y fans por igual.

Según un informe de la revista "Rolling Stone", el mercado de la memorabilia musical ha experimentado un auge significativo en la última década, impulsado en parte por la nostalgia y la creciente demanda de artículos únicos. En 2019, una guitarra usada por Noel Gallagher durante una presentación de Oasis fue subastada por más de 300 mil libras, lo que demuestra el valor que pueden alcanzar estos objetos en el mercado.

Sin embargo, para seguidores como Anthony, el valor de estos artículos va más allá del aspecto económico, pues se trata de una conexión personal con la banda que ha marcado sus vidas. En el caso de Lanni, su relación con Oasis no solo se basa en su amor por su música, sino también en la experiencia única de haber recibido un regalo directamente de las manos de Liam Gallagher.

La comunidad de fans de Oasis ha estado debatiendo intensamente sobre este tema en foros y redes sociales.

Fotografía: Instagram/@oasis

La oferta de Anthony Lanni de intercambiar su disco de platino por entradas plantea una pregunta interesante para las y los fans de la música: ¿estarías dispuesta a desprenderte de una pieza de memorabilia de incalculable valor para asistir a un concierto? En el caso de Lanni, la respuesta es un rotundo sí ya que para él, la oportunidad de ver a Oasis en vivo es un sueño que supera cualquier valor material.