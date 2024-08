Por menos de 100 dólares ahora puedes rentar la casa en donde The Beatles comenzaron a tocar

A pesar de que han pasado muchos años desde que la música de The Beatles llegó a revolucionar la industria musical, cada generación de personas amantes de la música han logrado que su legado siga vivo aún después de la muerte de algunos de sus integrantes. Es por ello que en distintas partes del mundo existen rincones marcados por esta "beatlemanía" que hoy son sitios de suma importancia para las y los fans de la banda.

Uno de los lugares más emblemáticos es, sin duda alguna, el "Casbah Coffee Club", un rincón icónico en la historia de la música que se encuentra ubicado en West Derby, Liverpool. Y este lugar es un punto de interés debido a que fue el primer punto de encuentro para lo que fueron los primeros inicios de The Beatles; por ello, muchos amantes de la banda lo consideran un santuario donde comenzó la leyenda que perdura hasta nuestros días.

Inaugurado en 1959 por Mona Best, madre de Pete Best, el baterista original de The Beatles, el Casbah Coffee Club fue el escenario de las primeras actuaciones del grupo, entonces conocidos como The Quarrymen. De hecho, la transformación de los Quarrymen en The Beatles está profundamente ligada a este club, donde la banda realizó más de 40 presentaciones antes de alcanzar el estrellato y ahora es posible alojarse ahí por menos de 100 dólares.

Así puedes dormir en el Casbah Coffee Club donde se presentaron The Beatles

Es así como este icónico lugar ha reabierto sus puertas, no solo como un lugar de peregrinación para los fanáticos de The Beatles, sino también como un alojamiento exclusivo en Airbnb. Uno de los aspectos más fascinantes del Casbah Coffee Club es que el "cuarteto de Liverpool" en persona ayudó a decorar el lugar. Paul McCartney ha recordado en varias ocasiones cómo pintaron las paredes y techos del club, dejando una marca física y artística que aún es visible para los visitantes de hoy.

Con el tiempo, el club cerró sus puertas en 1962, el mismo año en que Ringo Starr se unió a la banda, reemplazando a Pete Best en la batería. Sin embargo, la esencia del Casbah ha perdurado, por lo que la familia Best ha conservado el lugar tal como era en sus días de gloria, pero ahora las habitaciones de la parte superior han sido remodeladas con la temática The Betales, en donde las y los fans tienen la oportunidad única de sumergirse completamente en la historia de la banda.

Esta casa donde dieron sus primeros pasos hacia la fama mundial, ahora ofrece a los fanáticos la oportunidad de dormir, jugar y celebrar como lo hicieron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y Pete Best.

Fotografía: Instagram/@thebeatles

La apertura de estas habitaciones en Airbnb no solo es un homenaje a la legendaria banda, sino también un tributo al sueño de Mona Best quien, en su momento, deseaba ofrecer un lugar donde las y los jóvenes músicos pudieran expresarse mientras el públcio se conectaba con sus ídolos. Ahora, los visitantes pueden literalmente seguir los pasos de The Beatles, durmiendo en las mismas habitaciones donde alguna vez descansaron después de sus conciertos.

¿Cuánto cuesta dormir en el Casbah Coffee Club?

Pete Best, quien fue parte integral de esos primeros días, ha expresado que esta apertura es una forma de mantener viva la historia y ofrecer a las y los fans una experiencia genuina. Según él, el Casbah era más que un club; era un lugar de reunión, un espacio donde The Beatles podían experimentar con su música y disfrutar de la vida nocturna en un entorno íntimo y seguro.

Es por ello que el sótano del lugar se ha mantenido prácticamente intacto, con las baterías y otros equipos aún en exhibición, ofreciendo una ventana directa al pasado y permitiendo a las y los visitantes experimentar la atmósfera tal como era en los años 60. Además, las visitas guiadas, que a veces son conducidas por Roag Best, hermano de Pete, añaden aún más valor a este emblemático sitio.

A diferencia del más famoso Cavern Club, el Casbah fue el verdadero lugar donde todo comenzó, y donde la esencia del Merseybeat, el sonido distintivo de Liverpool, comenzó a tomar forma.

Fotografía: Instagram/@thebeatles

Ahora bien, si estás pensando en reservar una estancia en este lugar tan especial, debes saber que la demanda es alta, y que los precios rondan las 125 libras esterlinas (alrededor de tres mil 154 pesos o 163 dólares) por noche. La experiencia, sin embargo, es inigualable: dormir donde el "cuarteto de Liverpool" durmió, tocar donde ellos tocaron y celebrar como ellos lo hicieron en sus inicios.

El Casbah Coffee Club no es solo un testamento a la historia de The Beatles, sino también a la cultura musical de Liverpool y es que su legado ha perdurado a través de las décadas, y hoy sigue siendo un lugar vibrante que no solo celebra el pasado, sino que también sigue siendo relevante para la escena musical actual. Eventos especiales y música en vivo se llevan a cabo regularmente, asegurando que el espíritu del Casbah siga vivo para las futuras generaciones.