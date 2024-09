Briggitte Bozzo le pide perdón a Gala Montes por no defenderla de Adrián Marcelo

Adrián Marcelo fue eliminado de “La Casa de los Famosos México” tras el fuerte enfrentamiento que tuvo con Gala Montes en el que la actriz alzó la voz contra los ataques del influencer. Aunque en redes sociales ella recibió una ola de apoyo, esto no ocurrió con algunos de sus compañeros y entre ellos Briggitte Bozzo por lo que más tarde le pidió una disculpa argumentando que se quedó en shock y no pudo intervenir.

Briggitte Bozzo le pide perdón a Gala Montes por no defenderla

En medio de la crisis que enfrentó la actriz de “El señor de los cielos”, Briggitte Bozzo no intervino y fue señalada en redes sociales de intentar silenciarla. Esto le ganó una ola de críticas a la influencer y perdió más de 100 mil seguidores en cuestión de horas; además, internautas hicieron un llamado para dejar de votar por ella, pero más tarde no dudó en externar su apoyo y se disculpó por su reacción.

“Perdóname. Discúlpame, te prometo que no vuelvo a quedarme callada por ti. Estoy aprendiendo aquí, yo hablo y lloro. Estoy aprendiendo a tener la fuerza que tú tienes (…) Estoy aprendiendo, es un proceso para mí muy fuerte y perdóname porque yo también lo he vivido y obviamente son cosas que no me gustan y eres mi hermana, pero tú me ensañas muchas cosas que me van a funcionar”, dijo Briggitte Bozzo.

Gala Montes enfrenta a su equipo por no apoyarla con Adrián Marcelo

Karime Pindter y Mario Bezares fueron quienes apoyaron en todo momento a Gala Montes en medio de la intensa discusión con Adrián Marcelo; sin embargo, la actriz les hizo saber que no se sintió respaldada por el equipo y los enfrentó expresando lo que sentía al respecto.

“Con todo lo sucedido sí me sorprendió que todo el mundo se quedara callado ayer y también la vez que pasó ese acontecimiento con Arath. Para mi punto de vista, que puede ser erróneo, yo siempre he defendido a mi equipo (…) Es un reflejo al final de la sociedad, que pasen estas cosas y que no digamos nada, pues no me parece lo correcto. Él ya tomó la decisión de irse, una decisión sabia, tal vez él no se sentía bien”, dijo Gala Montes.

“Es comprensible, en momentos difíciles el apoyo de algunos puede destacar aún más”, “Tanto que la defendió Gala”, “Después de todo lo que pasó, sorprende que sólo Mario y Carme estuvieron para ella”, “Al final Birggitte decepcionó más que Gala cuando salvó a Agustín”, “En todo lo que dijo Gala totalmente de acuerdo”, “¡Gala no estás sola!” y “De Arath lo entiendo, él quería conciliar, quería que se calmaran, si se metía tendría otra crisis”, fueron algunos de los comentarios.