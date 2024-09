Franco Escamilla niega cercanía con Adrián Marcelo: "no somos amigos, ni lo estoy apoyando" | VIDEO

A pesar de su amistad con 'La Mole', el comediante ha dicho no ser amigo de Adrián Marcelo. Instagram/@adrianmarcelo10/@francoescamillaoficial

Las actitudes violentas y misóginas de Adrián Marcelo dentro de "La Casa de los Famosos México" han llegado a límites insospechados y es que además de ser expulsado de manera definitva del reality este 4 de septiembre, distintos creadores de contenido se están deslindando de él e incluso niegan tener una relación cercana con el influencer.

Uno de los casos más recientes está siendo protagonizado por Franco Escamilla, quien se ha visto envuelto en una polémica debido a las críticas que ha recibido por su supuesta relación con Adrián Marcelo, por lo que ha usado sus plataformas para negar rotundamente siquiera conocerlo, antes incluso de que el presentador regiomontano fuera eliminado del programa debido a sus comentarios claramente machistas y sumamente violentos.

Ésto sucedió durante su podcast "La Mesa Reñoña", transmitido el lunes previo a la salida de Marcelo, que Escamilla se mostró molesto y aclaró de manera tajante que no mantiene ninguna relación de amistad con Adrián Marcelo. Su enfado se originó a raíz de la ola de comentarios en redes sociales que insinuaban una cercanía entre ambos, y que además lo acusaban de apoyar al influencer durante su estancia en el polémico reality.

Franco Escamilla niega amistad con Adrián Marcelo

Y es que el malestar de Franco Escamilla comenzó cuando, durante las últimas semanas, varios usuarios en redes sociales comenzaron a vincularlo con la figura de Adrián Marcelo, quien lamentablemente se dio a conocer por sus opiniones y actitudes violentas, convirtiéndose en objeto de intensas críticas tanto dentro como fuera de "La Casa de los Famosos México". Así, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los usuarios expresaban sus opiniones, y algunos de ellos sugirieron que Escamilla apoyaba a Marcelo, lo que el comediante regiomontano negó rotundamente.

Me empieza a llover ‘hate’ que porque yo soy amigo y apoyo a Adrián Marcelo, a ver ¿cuándo put** nos han visto a mí y a Adrián Marcelo juntos? Espero que la gente que me sigue lo sepa, máximo respeto porque es amigo de mi compadre Iván ('La Mole'), pero no somos amigos, ni tampoco lo estoy apoyando, ni a él ni a nadie, expresó Escamilla visiblemente molesto.

Se ha visto que varias personalidades del medio artístico y de entretenimiento en México buscan desvincularse públicamente de Adrián Marcelo tras su participación en "La Casa de los Famosos".

Franco Escamilla, que tiene una audiencia fiel y numerosa, aprovechó su espacio en el podcast para poner fin a los rumores, además de aclarar que no tiene relación cercana con Marcelo, retó a quienes lo criticaban a mostrar alguna evidencia que respaldara sus afirmaciones. “Reto a cualquiera que me muestre una foto donde aparezca con Adrián Marcelo”, enfatizó el comediante.

Las críticas hacia Escamilla no se limitaron a su presunta amistad con Adrián Marcelo, sino que también recibió comentarios negativos por burlarse de Arath de la Torre, quien sufrió una crisis de ansiedad durante el programa. La forma en que Escamilla se refirió a este incidente generó malestar entre algunos usuarios, quienes lo acusaron de insensibilidad hacia los problemas de salud mental.

Escamilla, sin embargo, minimizó las críticas y aseguró que no es fanático del programa de televisión, afirmando que no lo ve "por falta de tiempo". No obstante, la controversia en torno a sus comentarios reflejó la delicada línea entre la comedia y el respeto por temas sensibles como la salud mental.

El impacto de esta situación trasciende la figura de Franco Escamilla o Adrián Marcelo y se enmarca en un debate más amplio sobre la responsabilidad de las figuras públicas ante sus audiencias.

Curiosamente, dentro de "La Casa de los Famosos México", Adrián Marcelo confirmó, sin saberlo, las palabras de Franco Escamilla al admitir que no tiene una amistad con el comediante. Durante una conversación en el programa, Marcelo mencionó que si bien había entrevistado a Escamilla en una ocasión para un proyecto laboral, no tienen una relación más allá de lo profesional.

