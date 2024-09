Gala Montes alzó la voz ante los constantes ataques y comentarios de Adrián Marcelo en “La Casa de los Famosos México”, lo que desató un fuerte enfrentamiento este martes que resultó en la eliminación del influencer regiomontano. Aunque usuarios externaron su total apoyo a la actriz, su hermana, Beba Montes, denunció que ha recibido amenazas a través de redes sociales.

Durante la gala de este martes, Odalys Ramírez cuestionó a Adrián Marcelo sobre uno de los comentarios que realizó contra algunas de sus compañeras. El creador de contenido se justificó ante las cámaras y una vez más arremetió contra Gala Montes, ante esto horas después se anunció que el youtuber habría abandonado la competencia de manera voluntaria.

Hermana de Gala Montes denuncia amenazas tras la salida de Adrián Marcelo. Foto: IG @labebamontes

Beba Montes denuncia amenazas tras la salida de Adrián Marcelo

La hermana de Gala Montes ha mostrado apoyo incondicional a la actriz, y no fue la excepción luego del enfrentamiento con Adrián Marcelo. Sin embargo, fanáticos del youtuber no tomaron del todo bien la noticia y lanzaron fuertes amenazas, motivo por el que Beba Montes decidió exhibirlos en redes sociales donde una vez más recibió apoyo de los internautas.

“Si encuentran ahí, amigos, corran, ¡corran! Son malas personas, son machitos violador**, fanáticos del Adrián básicamente”, dijo Beba Montes a través de sus historias en Instagram donde compartió algunos de los mensajes que ha recibido con amenazas tanto a ella, como a su hermana y su hija tras lo ocurrido con Adrián Marcelo.

Beba Montes exhibe amenazas tras enfrentamiento entre Gala Montes y Adrián Marcelo. Foto: X @iconicdoblep

Esta no es la primera vez que la joven recibe amenazas, pues en entrevista para el programa de espectáculos “De Primera Mano” habló sobre todo lo que enfrenta afuera mientras su hermana está en “La Casa”: “Me parece muy grave que esas palabras estén en televisión. Esto no lo hemos hecho público, pero claro que ha llovido hate de parte de los fans de Adrián Marcelo y Sabine, quienes dicen cosas para hacernos daño a nosotras”.

Beba Montes defiende a su hermana tras ataques en LCDLF México

En medio de la controversia que se generó por el enfrentamiento entre Gala Montes y Adrián Marcelo, Beba realizó una transmisión en vivo donde exigió un alto a los ataques contra su hermana: “Que poca mad** que nadie haya podido defenderla, que nadie la haya ayudado y que solamente se haya levantando para decirle ‘cálmate’, eso no se hace”.