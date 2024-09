Ricardo Peralta pide disculpas a Gala Montes por sus comentarios violentos en La Casa de los Famosos: VIDEO

La situación en La Casa de los Famosos México tras la salida de Adrián Marcelo se volvió más crítica para los integrantes, ya que han empezado a traducir todo lo que pasa afuera y los inquilinos de cuarto Tierra se dan cuenta que la estrategia que han utilizado a lo largo de las semanas no ha dado resultados.

Después de la discusión de Adrián Marcelo y Gala Montes que fue motivo para que el creador de contenido pidiera su salida, aunque algunas personas creen que fue expulsión debido a que los patrocinadores ya no aguantaban su comportamiento violento, varios de los integrantes también empezaron a pedir disculpas por sus acciones.

En redes sociales ya empezaron a circular videos de la reacción de varios de los integrantes de La Casa de los Famosos tras la presunta expulsión de Adrián Marcelo, personas como Ricardo Peralta y Sian empezaron una plática en donde expusieron que ellos también tienen que pedir disculpas al público y algunos de sus compañeros sobre los hechos violentos qué se viven dentro de la contienda.

Lo que Ricardo Peralta contó es que él platicó con Gala Montes y que le pidió disculpas a la actriz, incluso reconoció su fortaleza para enfrentar la violencia o acciones por parte des sus compañeros, también mencionó que la admiraba y que lo disculpara por no apoyarla cuando alguna vez lo necesitó.

“Una disculpa por no haber hecho nada nunca, este juego nunca lo entendí, no lo supe jugar, no lo sé jugar al día de hoy, si me nominan bien, si no me nominan también y no sé nunca pude hacer validar mi opinión”, fue parte de la disculpa que Ricardo Peralta ofreció a Gala Montes.