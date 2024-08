Gala Montes se robó las miradas con este vestido metálico hecho a la medida por talento mexicano

Bien lo dice la canción del “Team Mar” que compusieron Elmer y Diano: “Les tengo noticias malas, no hay ‘Casa de los Famosos’ si no hay Gala”. Así que la actriz y cantante Gala Montes, de 24 años de edad, no ha dejado de arrasar con sus looks de moda que destacan su belleza y por la que recibe elogios en redes sociales.

La noche de ayer, durante la sexta nominación de “La Casa de los Famosos México”, la actriz de “El señor de los cielos” se robó las miradas con un atuendo que causó revuelo en Instagram y Twitter, red ahora llamada X. Esto se debe a que la famosa mexicana portó un atrevido vestido metálico, reviviendo esta tendencia.

Sigue leyendo:

Briggitte Bozzo, lista para ser Tinker Bell con este corsé que una diseñadora mexicana hizo exclusivamente para ella

Gala Montes lució como una femme fatale con el vestido que un diseñador mexicano le hizo a la medida. Fotos: Instagram Gala Montes.

Gala Montes es vestida por talento mexicano

Gala Montes lució como una femme fatale con la prenda que le hizo llegar la estilista de Briggitte Bozzo, Lau Styling, ya que se ha encargado de recibir las prendas de los diseñadores interesados en vestir a las participantes del reality show de Televisa.

Vía Instagram, se detalló que el vestido de la villana de “Vivir de amor” fue creado por el diseñador mexicano Iván David, quien es originario de Guadalajara, Jalisco, y se enfoca en “destacar siluetas temporales y funcionales”, se explica en su sitio web. Es fundador de la marca M de Iviachi mediante la que presenta diseños modernos y contemporáneos, como el que lució la actriz.

Iván David es el diseñador detrás del look de la famosa y de la firma M de Iviachi. Fotos: Instagram M de Iviachi.

Sigue leyendo:

Karime Pindter regaña a Gala Montes por usar frase de Manelyk González: “No la revivas”

Este talento mexicano brindó detalles del vestido de Gala Montes, indicando que se trató de una prenda personalizada, ya que su intención era celebrar la fuerte personalidad de la intérprete de “Cuando me quieras” y “La oportunidad”.

“Que sueño poder ver a nuestra guapa Gala Montes en M de Iviachi. Mil gracias, Lau Styling, bella styling de Briggitte Bozzo y Gala Montes para ‘La Casa de los Famosos México”, escribió Iván David en la publicación que hizo en su perfil de Instagram para compartir un video en el que se observa cómo diseñó el vestido para la integrante del cuarto Mar.