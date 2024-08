Karime Pindter regaña a Gala Montes por usar frase de Manelyk González: “No la revivas”

La unión que ha formado el team Mar los han convertido en los participantes favoritos de “La Casa de los Famosos México”, aunque esto no evita los roces entre ellos y esta vez fue Karime Pindter quien se molestó con Gala Montes por mencionar a Manelyk González. La influencer tenía una gran amistad con su compañera de “Acapulco Shore”, pero desde hace varios años protagonizan una de las rivalidades más fuertes de la farándula.

Karime Pindter regaña a Gala Montes por hablar de Manelyk González

Durante la gala de nominación Gomita fue exhibida por sus declaraciones contra Gala Montes, pues aunque se quejó de haber sido llamada “perr*” ella hizo lo mismo. Esto fue tema de conversación entre Briggitte Bozzo, Karime Pinter y Gala Montes, quien retomó una de las frases más icónicas de Manelyk González y prometió usarla en el posicionamiento.

“Ahora sí que como decía tu comadre: ‘las perr*s con las perr*s y las pend**** con las pend****’”, a lo que de inmediato Karime expresó su molestia: “Discrepo, es perr* con pedigrí. No la revivas, ya basta”. Ante esto, la actriz optó por cambiar su argumento para enfrentar a Gomita para evitar conflictos con su compañera de cuarto y cómplice en “La Casa de los Famosos” demostrando la confianza que existe entre ellos.

¿Qué pasó entre Manelyk González y Karime Pindter?

La rivalidad que existe entre las exparticipantes de “Acapulco Shore” ha dado de qué hablar por varios años, tiempo durante el que cada una ha dado su versión de lo ocurrido. Karime Pindter reveló a Shanik Berman que la traición de González habría sido lo que terminó con su amistad, además de que la también modelo le robó su “sugar daddy”.

“En la ped* yo sentí que se tiraban el ped* y dije ‘obvio no’. Mane un tesoro, la vida de mi vida (…) Hubo cierta fricción en el grupo que empezó a haber ped** un poquito (…) Nunca fue lo mismo, a mí me costó un ching*. Nos vamos a “Super Shore” y ella seguía con él, no nos llevábamos tan bien, pero le eché ganas a la amistad”, recordó Karime.

Al respecto, Manelyk González dio su versión en entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube: “Termino con Luis Alejandro y Karime se fue con él. Hubo bandos, eso pasa, está bien, pero no me vengas a decir que vas a estar conmigo y me apoyes. Yo le dije ‘veámonos de viaje juntas, cinco horas después en Las Vegas con Jawy, ¿yo qué le digo? No le puedo prohibir nada, pero me lo ocultó, no me contestó y fue lo que a mí me molestó. No soy pend*** de nadie”.