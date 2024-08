La estilista de Briggitte Bozzo exhibe que “La Casa de los Famosos México” la vetó por supuesto complot

El reality show “La Casa de los Famosos México” no sólo gira en torno a los participantes, sino también en sus familiares y equipos de trabajo. Por ejemplo, Lau Styling, quien es la estilista de Briggitte Bozzo, se hizo popular por compartir a detalles los looks de la famosa, así como los diseñadores y marcas -tanto micro como grandes- que le brindan apoyo. Sin embargo, ahora hizo un anunció: la vetaron injustamente luego de que la acusaron de supuesto complot.

Lau Styling recurrió a sus redes sociales para informar que la televisora a cargo del reality show le cerró las puertas y apenas se enteró de esta decisión previo a la Gala de expulsión de este 26 de agosto de 2024, que es cuando entregaría los atuendos para que las integrantes del cuarto Mar se lucieran como Las chicas superponedoras.

Por qué vetaron a la estilista de Briggitte Bozzo

El video de Lau Styling se volvió viral en X, red antes llamada Twitter, y usuarios difunden la situación, exigiendo una respuesta de “La Casa de los Famosos México”. Ante esto, la experta en moda subrayó que está vetada sin fundamentos, ya que en ningún momento ha hecho complot.

Lau Styling, estilista de Briggitte Bozzo, expuso que injustamente fue vetada de “La Casa de los Famosos México”. Fotos: Instagram Lau Styling.

De acuerdo con Lau Styling, le informaron que el problema surgió luego del cumpleaños de Brigitte Bozzo, quien el pasado 19 de agosto cumplió 23 años de edad. Para celebrar a la habitante del cuarto Mar -del que también son parte Arath de la Torre, Gala Montes, Karime Pindter y Mario Bezares-, la estilista le hizo llegar looks, joyería y hasta unas extensiones que son cortesía de una admiradora de la actriz y modelo venezolana.

El problema surgió luego del cumpleaños de la famosa, celebrado el pasado 19 de agosto. Foto: Instagram Lau Styling.

La persona que le regaló las extensiones a Brigitte Bozzo incluyó en el paquete una nota con un mensaje cumpleañero y esto fue considerado complot. Por ello, Lau Styling se vio afectada y fue vetada. A fin de evitar especulaciones, la experta en moda publicó en sus historias de Instagram dicha nota que dice lo siguiente: “¡Feliz cumple, Briggitte! Tu cabello es natural, lo puedes planchar y ondular. Te mando un beso y un abrazo”.

En redes apoyan a la estilista de Briggitte Bozzo

Vía redes sociales, especialmente en Twitter, usuarios apoyan a Lau Styling, precisando que fue vetada por una nota que ni ella escribió y no contiene información que pueda ser vinculada con complot. Además, destacan que ha habido muestras de complot que en “La Casa de los Famosos México” no han sido sancionadas, de modo que es injusto el trato que recibe la experta en moda que trabaja con Briggitte Bozzo.

En el perfil de Twitter Noche de sirenas (@nochedesirenas) se lee “vetan a la stylist de Briggitte (Bozzo) por una nota que ella no escribió (y no dice nada malo), pero a ‘Gomita’, quien literalmente salió de su boca decir que hizo complot no le hacen nada”.