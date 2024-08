¿Celosa? Así reaccionó Gomita al enterarse del beso entre Agustín y Gala Montes

La noche de Gala Montes y Agustín Fernández en la habitación del líder sigue dando de qué hablar, pues el público ha exigido saber la reacción de Gomita al romántico momento entre ellos debido a que la influencer tiene gran interés en conquistar al modelo. Finalmente, durante una charla en la cocina, la youtuber insistió en saber lo que había ocurrido en la suite y su reacción sorprendió a los fanáticos.

Gomita reacciona al beso entre Gala Montes y Agustín Fernández

El modelo argentino ganó la prueba del líder y, además de la inmunidad, uno de los beneficios es pasar la semana en la suite del líder rodeado de comodidades. Aunque, en esta ocasión, Agustín Fernández deberá pasar la noche con cada uno de los habitantes y para ello comenzaron con Gala Montes, a quien el pasado domingo durante la gala de eliminación le reclamó por “usarlo” para darle celos a Gomita.

Gala Montes protagoniza romántico momento junto a Agustín Fernández en la suite del líder. Foto: IG @lacasafamososmx

Durante la noche protagonizaron un romántico momento en el que se besaron y acariciaron durante varias horas. Aunque la transmisión fue interrumpida, surgieron especulaciones de que podría haber pasado algo más entre ellos y fue Gala Montes quien aclaró con sus compañeros de Mar que no pasó nada más que un beso: “Yo pensaba en el equipo, pero dije ‘soy joven, no tengo hijos’, entonces nos dormimos y yo siéndole fiel a mi equipo puro abracito y cuchareo”.

Esta versión la sostuvo Agustín Fernández al ser cuestionado por Gomita durante una charla en la cocina y, contrario a lo que el público pensaba, la creadora de contenido se mostró emocionada y tranquila por lo que ocurrió en la suite, aunque insistió en saber más detalles de aquella noche: “¡Sí! Te pusiste nervioso, que padre, Agus. Muy bien”.

Gala Montes aclara sus conflictos con Agustín Fernández

Durante el posicionamiento del pasado domingo, el amigo de Nicola Porcella dijo sentirse utilizado por Gala Montes para darle celos a Gomita luego de que lo besara en una fiesta e interrumpiera el baile entre el modelo y la influencer con la intención de separarlos.

Tras el enfrentamiento, la actriz aclaró todo conflicto con Fernández y negó haberlo usado como parte de su estrategia: “Yo también me siento utilizada porque primero me estabas tirando el ped* y luego se lo empezaste a tirar a la Goma (…) Tú no tienes corazón, de qué hablas. Yo no te estoy utilizando ni te utilicé. O sea, conmigo no puedes ser un gigoló nada más te digo, ni amiguitas con las que seas super cariñoso, ni me vengas con que 'en Argentina'... ¡No! Me vale".