Hermana de Gala Montes revela que su familia recibe amenazas de muerte de los fans de Adrián Marcelo

La Casa de los Famosos ya es uno de los realitys más vistos de México. Su segunda temporada los ha afianzado como uno de los proyectos más lucrativos de Televisa en los últimos años, pero también uno de los más polémicos, pues la segunda parte ha tenido momentos pesados.

Por ejemplo, en este punto se han vivido traiciones, incluso amenazas por parte de los participantes, quienes han declarado que pueden hacer mucho daño. Aunque hasta el momento no ha pasado nada peligroso, los fanáticos comienzan a darse cuenta de que hay personas que no tienen muy buenas intenciones.

A pesar de que todo está sucediendo únicamente dentro de la Casa de los Famosos, la hermana de Gala Montes, Krista Montes, dio a conocer que los fanáticos de Adrián Marcelo están llevando las cosas fuera de la televisión, incluso mandando mensajes muy agresivos en contra de su familia.

En entrevista con el programa de Primera Mano, aseguró que el poder que tiene Adrián con sus seguidores es impresionante, pero no lo usa para el bien, pues todos los usuarios de redes que se vuelcan a defender al conductor de televisión lo han hecho a través del odio colectivo.

"Me parece muy grave esas palabras, que estén en televisión, porque no sé si saben, ustedes que son personas públicas lo saben, pero todas las personas tienen un poder al tener tantos seguidores. Esto no lo hemos hecho público, pero claro que ha llovido hate de parte de los fans de Adrián Marcelo, también de los de Sabine, en los cuales incitan al hate"