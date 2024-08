Gala Montes destroza a Agustín Fernández tras reclamarle por “usarlo” para darle celos a Gomita

La tensión crece en “La Casa de los Famosos México” al llegar al quinto eliminado y en la gala de este domingo los enfrentamientos no se hicieron esperar entre los participantes, esta vez fue Agustín Fernández quien aprovechó para confrontar a Gala Montes y aseguró sentirse “usado” como parte de la estrategia de la actriz para darle celos a Gomita, quien ha mostrado intereses en el modelo.

Gala Montes destroza a Agustín Fernández tras reclamarle por “usarlo”

Gomita ha mencionado en más de una ocasión el interés que tiene por Agustín Fernández más allá de una amistad, un sentimiento al que el modelo no corresponde y así lo ha dejado claro provocando que la influencer rompa en llanto. Contrario a ello, durante una de las recientes fiestas él se acercó a Gala Montes protagonizando un apasionado beso que incrementó los problemas entre el cuarto Tierra y Mar.

Pese a ello, Gala Montes y Gomita decidieron hacer a un lado sus diferencias y pusieron fin a su rivalidad por Agustín Fernández. Algo que el modelo no dejó pasar y aprovechó el enfrentamiento para reclamarle a la actriz y aseguró sentirse “dolido” por haberlo “usado” para quebrar a Gomita tomando algo de su interés para hacerla sentir mal, aseguró.

Ante esto, la también cantante no se quedó callada y, fiel a su estilo, decidió defenderse ganando de nuevo la admiración de los internautas: “En ningún momento lo hice para utilizarte a ti, si te besé es porque quise, nada más, es lo único que tengo que decirte. Nosotros no hablamos porque eres muy tímido (…) Te invito que mejor no supongas, que mejor preguntes. Estabas equivocado, si me acerqué a besarte es porque quise”.

Gomita enfrenta a Gala Montes

Gomita también se posicionó con Gala Montes este domingo y también se dijo “dolida” por el beso con Agustín Fernández. La conductora se dijo molesta por los supuestos ataques de la actriz, quien se defendió dejó claro que no existe una amistad entre ella y la influencer

“Yo verdaderamente no te entiendo, eres muy incongruente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Creo que primero dejes de dejar de tomar porque el día de la fiesta quisiste manipularnos a todas que fuéramos amigas y ahora vienes y te posiciones frente a mí a traer cosas del pasado que yo nunca he mencionado”, dijo Gala Montes.