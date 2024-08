Isabel Madow habla de su mala experiencia trabajando con Agustín Fernández: “Ya no lo soportaba”

Aunque Agustín Fernández comenzó "La Casa de los Famosos México" como uno de los participantes más favoritos gracias a su amistad con Nicola Porcella, la actitud que ha mostrado ante las cámaras le han restado rápidamente popularidad y surgen cada vez más críticas en contra. Esta vez Isabel Madow arremetió contra el modelo y habló de su mala experiencia trabajando juntos en "Las estrellas bailan en Hoy", programa del que estaría vetado por sus declaraciones.

Isabel Madow habla de su mala experiencia trabajando con Agustín Fernández

La actitud y comportamiento de algunos participantes los han convertido en los más odiados del reality show, algo que ha logrado afectar su carrera y popularidad en el exterior. Tal y como ocurrió con Ricardo Peralta, Adrián Marcelo, Mariana Echeverría, Sian Chiong y Agustín Fernández, quien sigue sumando testimonios en su contra por su forma de trabajar y que revelarían más de su verdadera personalidad fuera de los reflectores.

Isabel Madow se lanzó contra el modelo argentino y reveló detalles de la mala experiencia que tuvo cuando trabajaron juntos en "Las estrellas bailan en Hoy". La actriz lo culpó de los problemas que tuvo en el programa, pues Fernández renunció minutos antes de la competencia sin previo aviso y sin importar lo mucho que esto afectara los proyectos de la también presentadora de televisión, quien le exigió una disculpa.

“Yo ya no lo aguantaba, él decía que era el rating del programa, que no era nada sin él y que él iba a ganar y menospreció a varios ahí del programa. Conmigo se portó muy mal, yo no me enojé el día que él renunció, al contrario, ya no lo soportaba y tenía que verle la cara, de verdad se portó muy mal (…) También llegó tarde y faltó, sobre todo que hablara mal de mí, eso no me gustó, pero cuando renunció lo que me molestó, con alevosia y ventaja, hizo que yo quedara mal porque tres minutos antes de que terminara el show renunció”, dijo la actriz en entrevista con Eden Dorantes para YouTube.

Isabel Madow revela quién es su favorito en LCDLF México

Isabel Madow reveló en una reciente entrevista que recibió la propuesta de participar en la segunda temporada del reality show, aunque tuvo que negarse debido a que tenía compromisos de trabajo y tampoco tenía con quien dejar a su pequeño hijo, a quien busca proteger de una larga ausencia. Sin embargo, reveló que su favorita es Gala Montes del team Mar.

“La he apoyado mucho, siempre creo que hay que apoyarnos entre mujeres, espero que llegue a la final, está desempeñando un buen papel. Es muy difícil estar en un reality show, yo lo vivía con ‘Big Brother’, nada que ver con lo que tú vives adentro, entonces yo creo que hay que apoyarlos entre mujeres y espero que lo gané una mujer”, dijo Madow en un encuentro con los medios retomado por El Fernan en YouTube.