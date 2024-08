Mariana Echeverría pide ayuda para conseguirle ropa a Agustín Fernández tras polémica por su stylist

Agustín Fernández es uno de los participantes más odiados de “La Casa de los Famosos México” por sus explosivas declaraciones, como la que realizó contra Nicola Porcella culpándolo de su falta de atuendos para las galas. Ante esto, Mariana Echeverría pidió ayuda en redes sociales para conseguir un stylist que esté dispuesto a trabajar con ellos, pues el que tenía el modelo también arremetió en su contra.

Mariana Echeverría pide ayuda para conseguirle ropa a Agustín Fernández

La conductora se convirtió en la cuarta eliminada del reality show tras la fuerte polémica que generó por la actitud contra sus compañeros. Aunque ha decidido darle la espalda a algunos como Adrián Marcelo, indicó que continuará con su amistad junto a Agustín Fernández y para ello decidió pedir ayuda con el objetivo de conseguir algún stylist que quiera trabajar con ellos para enviarle atuendos.

“Mañana es noche de expulsión en ‘La Casa de los Famosos’ y como saben tuve una buena relación con el Agus y no tiene ropa para los domingos. Así que si hay alguna agencia, empresa que tenga trajes pónganse en contacto conmigo, algún stylist que quiera trabajar conmigo para que le podamos llevar la ropa a Agustín y que salga bien mono, escríbanme”, indicó Mariana Echeverría en sus historias de Instagram.

¿Cómo comenzó la polémica por la ropa de Agustín Fernández?

El modelo argentino generó gran molestia tras reclamar a Nicola Porcella por su falta de ropa en “La Casa de los Famoso México”, indicó que él habría dejado pagado un stylist para que le enviaran atuendos cada miércoles y domingo, pero eso nunca habría sucedido. Sus compañeros del cuarto Tierra le advirtieron tener cuidado, dando a entender que el actor podría haberse quedado con el dinero.

Nicola Porcella asegura que ningún diseñador quiere trabajar con Agustín por polémica en LCDLF. Foto: IG @nicolaporcella12

Ante esto, Nicola Porcella no dudó en defenderse y explicó que su amigo habría rechazado algunos trajes y que ningún diseñador o stylist quería trabajar con Agustín debido por la polémica que lo rodea en el programa. “Le pusieron tres diseñadores y él no quería pagar ninguno, me imagino que quería que sus fans le paguen, como siempre. Yo le rogué a Kike que lo haga por mí (…) les dije que yo hacía colaboraciones , pero no querían que su nombre salga ahí”, dijo en su canal de difusión.

Al respecto, Kike Hernández respondió desmintiendo la versión de Agustín Fernández y puntualizó en que sí cumplió enviando ropa: “Yo no quería me quería involucrar en nada de ese proyecto, pero como Nico quería ayudar a su amigo dije ‘bueno, lo hacemos’, pero no creía que iba a resultar así. Ya para aclarar, sí le he estado enviando ropa, pero yo sólo me comprometí para los domingos, pero él la usó un miércoles”.