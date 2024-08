Adrián Marcelo confiesa en "La Casa de los Famosos México" que entró a Psicología reprobando el examen psicométrico

El influencer desató comentarios debido a estas fuertes declaraciones. Instagram/@adrianmarcelo10

Uno de los participantes más polémicos en esta segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" es Adrián Marcelo, quien ha ganado fama por sus comentarios polémicos que sus fans llaman "humor negro". Pero esta vez ha vuelto a ser el centro de atención debido a una revelación que ha generado polémica y cuestionamientos sobre el acceso a la educación superior en México.

Además de los comentarios hechos en contra de las personas con autismo y la salud mental en general, el conductor regiomontano también parece haber hablado de más sobre su profesión como psicólogo, misma que a pesar de que no ejerce, sí cuenta con un título que lo certifica como tal.

Sigue leyendo:

Al puro estilo de Edwin Luna, esposo de Mariana Echeverría sí la quería SACAR; así lo confirmó

Ricardo Peralta y Adrián Marcelo lo vuelven a hacer, ahora se burlan de los niños con autismo en La Casa de los Famosos México

Y es que durante una conversación con sus compañeros del Cuarto Tierra, Adrián Marcelo confesó que, a pesar de haber manifestado en repetidas ocasiones que es psicólogo de profesión, su ingreso a la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) no fue tan sencillo como muchos podrían pensar.

Adrián Marcelo dice haber entrado a la universidad con palancas

Fue así como las cámaras del 24/7 captaron como el conductor admitió que no fue aceptado en su primer intento, sino que tuvo que recurrir a influencias externas para asegurar su lugar en la universidad, es decir que usó "palancas" que tenía su papá para poder estudiar esta carrera.

Una de las cosas más preocupantes es que la Universidad Autónoma de Nuevo León es conocida como una de las instituciones educativas más prestigiosas del norte de México ya que cuenta con una rigurosa selección de estudiantes, especialmente en áreas de alta demanda como la salud. Y según datos del propio portal de la UANL, la facultad de Psicología recibe miles de solicitudes cada año, pero solo un pequeño porcentaje logra ingresar, lo que incrementa la competencia y la presión sobre los aspirantes.

La situación de Adrián Marcelo pone de manifiesto un problema profundo y complejo en el sistema educativo, no solo en México sino en muchas partes del mundo.

Fotografía: Instagram/@adrianmarcelo10

Y por si eso no fuera poco, el presentador también detalló que, al momento de postularse, cumplió con los requisitos iniciales, que incluían un examen de conocimientos generales en el que, según sus palabras, le fue "muy bien". Sin embargo, la Facultad de Psicología de la UANL, al igual que muchas otras instituciones internacionales de renombre, utiliza un filtro adicional: un examen psicométrico diseñado para evaluar si las y los candidatos tienen el perfil psicológico adecuado para la carrera.

Los exámenes psicométricos, utilizados en numerosas universidades alrededor del mundo, son herramientas estandarizadas que miden diferentes aspectos del comportamiento y la personalidad de las y los aspirantes. En el caso de las carreras relacionadas con la salud mental, estos exámenes son cruciales ya que buscan identificar si las y los candidatos poseen las habilidades emocionales y psicológicas necesarias para manejar la complejidad de las interacciones humanas en un contexto terapéutico.

Es así como el conductor expresó sin ninguna reserva que no pasó el examen psicométrico, pues la prueba, diseñada para identificar rasgos de personalidad y predisposiciones emocionales, arrojó que era propenso a sufrir cambios en el estado de ánimo, una característica que los evaluadores consideraron incompatible con el perfil deseado para un futuro psicólogo. Esta conclusión llevó a que su solicitud de ingreso fuera rechazada en primera instancia.

La meritocracia, en teoría, debería ser el principio rector en el acceso a la educación superior, pero la realidad es que las influencias y el poder económico continúan jugando un papel significativo en la vida de muchos estudiantes.

Fotografía: Instagram/@adrianmarcelo10

Y lo que siguió fue lo que ha generado la mayor controversia, ya que Adrián Marcelo admitió que, tras recibir la noticia de su rechazo, recurrió a "palancas" y reveló que fue gracias a la intervención de su papá, quien tenía contactos dentro de la universidad, que finalmente logró asegurar su ingreso a la Facultad de Psicología.

La confesión de Adrián Marcelo no pasó desapercibida en las redes sociales y las críticas no tardaron en surgir, con usuarios cuestionando la ética detrás de su admisión y señalando la injusticia que representa para aquellos que no cuentan con los mismos recursos o contactos.

VIDEO de las polémicas declaraciones de Adrián Marcelo