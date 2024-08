Al puro estilo de Edwin Luna, esposo de Mariana Echeverría sí la quería SACAR; así lo confirmó

Mariana Echeverría ha sido tendencia en redes sociales aun cuando ya no forma parte de la Casa de los Famosos México, pues su participación fue una de las más criticadas en las redes sociales, por lo se habló mucho sobre su salida del reality show, asegurando que mucho tuvo que ver su esposo.

Ya que el portero del Club León, antes América, habría sido uno de los detonantes que buscaba que Mariana Echeverría saliera rápidamente de La Casa de los Famosos, así tras su eliminación en la cuarta semana del reality, Mariana Echeverría ha estado hablando de su participación.

Sigue leyendo:

Karime Pindter confiesa haber tenido un encuentro romántico con Drake Bell

Ángela Aguilar viajó con Christian Nodal a Argentina para no dejarlo solo con Cazzu

¿El esposo de Mariana Echeverría la quería sacar de La Casa de los Famosos?

Días antes de su eliminación, el círculo de Mariana Echeverría fue muy criticado, pues, se mencionaba que Óscar Jiménez, quien en su momento fue parte del Club América durante muchos años, habría solicitado a toda la producción de la Casa de los Famosos que sacara a su esposa.

Esto debido a que pensaría que estaba manchando su imagen, pues había proyectado que las redes sociales y el mundo de la farándula en México la odiaba de muchas maneras, criticando y recibiendo duros momentos de la conductora de diversos programas en Televisa.}

Incluso los rumores aseguraban que su salida fue decisión del público, que hasta la fecha mantiene una distancia con Mariana Echeverría, ya que están molestos por su comportamiento en La Casa de los Famosos, por lo que Mariana Echeverría salió a hablar de la situación.

En entrevista con Shanik Berman, le expusieron directamente la pregunta, pues Shanik aseguró que su esposo había ido a las instalaciones para pedir que la sacaran de La Casa de los Famosos, siendo negado por Mariana Echeverría mencionando que eso no era verdad.

Por lo que incluso fue muy criticado el hecho de que la actriz mexicana salió del reality show y Óscar Jiménez no fue a recibirla lo que comenzó una serie de rumores sobre una posible separación misma que fue negada, pero no ha esclarecido el tema de si pidió que saliera o no de La Casa de los Famosos.