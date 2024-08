Niurka no se queda callada y se lanza en contra de Adrián Marcelo por burlarse de su hijo, Emilio Osorio

Uno de los personajes más controvertidos en esta temporada de "La Casa de los Famosos México" es, sin duda alguna, Adrián Marcelo y es que sus comentarios se ha ganado el desprecio de muchas personas, entre las que se encuentra la mismísima Niurka Marcos. La vedette volvió a ser el centro de atención por su poderosa respuesta a algunos comentarios hechos por el presentador.

Y es que es bien sabido que Niurka no es conocida por quedarse callada, y esta situación no fue la excepción, pues aunque la vedette ha mencionado que no sigue de cerca el reality show, es evidente que está bien informada sobre los acontecimientos que han sucedido dentro de la casa, sobre todo porque su hijo, Emilio Osorio, fue uno de los participantes más queridos en la primera temporada del reality.

La vedette es conocida por responder sin ningún tipo de censura a cualquier crítica sobre ella o su familia.

Fotografía: Instagram/@niurka.oficial

Fue en una reciente entrevista en el programa matutino "Sale el Sol" que Niurka no ocultó su descontento con las palabras que Adrián Marcelo dirigió a su hijo, por lo que lo acusó de utilizar la popularidad del "Team Infierno" para ganar notoriedad a costa de los participantes de la primera temporada del programa.

Adrián Marcelo ofende a Emilio Osorio y Niurka lo defiende

Todo sucedió en una transmisión 24/7 de "La Casa de los Famosos México", en donde el polémico conductor regiomontano realizó algunos comentarios sarcásticos y claramante burlescos sobre algunos participantes de la primera temporada del reality, pero en estas "bromas" hizo especial mención de Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y el productor Juan Osorio. “Hola, soy Emilio Marcos y no supe cómo quedé en quinto lugar”, dijo el conductor sin pena alguna.

Estos comentarios no pasaron desapercibidos ante el público y su impacto fue tal que incluso llegó a los oídos de la vedette, quien aprovechó las cámaras de "Sale el Sol" para dar un contundente mensaje sobre estas opiniones y afirmó que los comentarios de Marcelo no son simplemente bromas inofensivas, señalando que el comediante está aprovechando la polémica que rodea al reality para elevar su perfil público, lo cual considera inaceptable. “Obvio cuando mencionó al Team Infierno, todos nos enojamos porque se está colgando definitivamente”, afirmó Niurka muy segura de sí misma.

La polémica ha capturado la atención de los medios y de las redes sociales, poniendo de manifiesto las tensiones que este tipo de realities puede generar.

Fotografía: Instagram/@emilio.marcos

De la misma forma, la vedette afirmó que la seguridad de Adrián Marcelo se debe a que se encuentra aislado de lo que sucede afuera de "La Casa de los Famosos México", pero asegura que al salir se dará cuenta de que su imagen pública está destruida. "A mí me dio risa porque yo voy a estar como el conejo Blas esperándolo acá, para poner mi tapete, tirarme en el piso y burlarme de él cuando vea todo lo que comentan en redes de él", sentenció.

El impacto de las declaraciones de Niurka no se limitó a la televisión, ya que las redes sociales se encendieron rápidamente con opiniones divididas sobre el enfrentamiento entre la vedette y el comediante. Mientras algunos usuarios apoyaron a Niurka por defender a su hijo, otros argumentaron que las palabras de Adrián Marcelo eran parte de su estilo humorístico y que Niurka estaba reaccionando de manera exagerada.

Así reaccionó Niurka a las burlas hechas por Adrián Marcelo