Filtran audio en donde Mayela Laguna supuestamente desea un trágico destino a Silvia Pinal: "está muy enferma"

Desde hace varias semanas, el nombre de Mayela Laguna ha estado en el ojo del huracán ya que está envuelta en una controversia relacionada con su hijo Apolo y la supuesta paternidad por parte de Luis Enrique Guzmán, hijo de la legendaria actriz Silvia Pinal. Y es que lo que comenzó como un asunto privado ha escalado a un debate público, alimentado por declaraciones, pruebas de ADN y la filtración de comprometedoras grabaciones que han sacudido a todo el medio del espectáculo.

Mayela Laguna, quien hasta hace poco era conocida principalmente por su relación con Luis Enrique Guzmán y por ser madre del pequeño Apolo, ahora se encuentra en medio de una batalla mediática y legal para demostrar que su hijo es legítimamente parte de la dinastía Guzmán-Pinal.

La controversia surgió cuando Luis Enrique comenzó a cuestionar la paternidad de Apolo, por lo que hace algunos días acudió al Instituto de Ciencias Penales y Servicios Forenses para someterse a una prueba de paternidad que se espera pueda aclarar las dudas sobre su relación con Apolo. En declaraciones a los medios de comunicación, Guzmán expresó su angustia por la situación, describiendo el proceso como "doloroso" pero necesario para esclarecer la verdad.

Mayela Laguna le habría deseado la muerte a Silvia Pinal

En medio de esta delicada situación, la controversia se intensificó cuando el canal de YouTube "Chisme No Like" filtró un audio en el que, supuestamente, Mayela Laguna hacía declaraciones sumamente polémicas sobre Silvia Pinal. En la grabación, se escucha a Laguna expresando deseos de que la primera actriz falleciera, sugiriendo que esto podría facilitar su caso en la disputa por la paternidad de Apolo.

"Yo lo que sé es que la señora Pinal ahorita está bien enferma. Estaría genial que se muriera el día de la prueba", se escucha en la grabación. La gravedad de las declaraciones ha puesto a Laguna en una posición sumamente comprometida, ya que no solo afecta su imagen pública, sino que también podría tener repercusiones legales.

El hecho de que la familia Pinal esté involucrada ha añadido un matiz de dramatismo en la farándula mexicana.

En otra parte del audio, Laguna comenta sobre la incertidumbre que tiene respecto a la verdadera identidad del padre de Apolo, sugiriendo que pudo haber tenido relaciones con otra persona durante el tiempo en que quedó embarazada. "No me acuerdo quién es, solo recuerdo que era alto y moreno", declara supuestamente la famosa.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer quien fue la persona responsable de filtrar este audio, pero de acuerdo con "Chisme No Like" podría tratarse de una amiga de Mayela quien vendió las pruebas al mismo medio. Por su parte, Silvia Pinal tampoco ha hecho declaraciones sobre estos audios, ni de su estado de salud y menos sobre la situación familiar que atraviesan.

Por su parte, Luis Enrique ha reiterado su dolor ante la situación y ha expresado que, independientemente de los resultados de la prueba de ADN, seguirá siendo un padre para Apolo. Sin embargo, la duda sobre la paternidad y las implicaciones legales y emocionales que esto conlleva, parecen haber creado una grieta difícil de sanar.

