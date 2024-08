Arath de la Torre enfrenta a Ricardo Peralta por haber dicho algo sobre él, pero el influencer lo niega todo

El ambiente en “La Casa de los Famosos México” se volvió un poco tenso después de que Arath de la Torre confrontara a Ricardo Peralta por unos comentarios que el influencer hizo hace algunas semanas. El conductor de Hoy habló de frente a “La loba” este jueves 22 de agosto, lo que generó mucha expectativa en ambos cuartos.

La controversia comenzó cuando Ricardo Peralta, conocido por su presencia en las redes sociales y su actitud controvertida, hizo una declaración que causó malestar en Arath de la Torre. Según Peralta, en un momento de frustración, pidió a sus seguidores que salvaran a de la Torre de ser eliminado del show, argumentando que la permanencia de este en el reality era un castigo mayor que la eliminación.

Arath confrontó a Ricardo Peralta.

Canal 5

Sigue leyendo:

Así lucía Gala Montes en “El Señor de los Cielos”, ahora es una de las favoritas de La Casa de los Famosos México

Karime pierde el beneficio de la salvación y Sian podría salir de la tabla de nominados

¿Nuevamente pelearon Ricardo y Arath de la Torre?

Luego de la gala de salvación del 22 de agosto, Arath de la Torre se dirigió a Ricardo Peralta para aclarar lo que había escuchado. "A ver, Ricardo, cuéntame una cosa: cuando estabas muy enojado la primera vez, le dijiste a todos tus seguidores que no me sacaran, porque yo sufría mucho estando aquí", cuestionó el conductor. Peralta intentó aclarar su postura, afirmando que su intención era que de la Torre ya no permaneciera en la casa, pero no en los términos que el conductor interpretó.

El intercambio de palabras se volvió tenso cuando Arath insistió en que Peralta había mencionado que el mayor castigo para él sería quedarse en el reality show. "Yo lo oí. Dijiste: '¿Quieren un castigo para Arath? Que esté aquí, déjenlo aquí'", expresó de la Torre. A pesar de los intentos de Peralta de corregir el malentendido, de la Torre se mantuvo firme en su percepción de los comentarios.

¿Qué dijo realmente Ricardo Peralta?

Ricardo Peralta, conocido en las redes como 'La Loba', trató de suavizar la situación al explicar que sus comentarios fueron malinterpretados. Aseguró que su intención era que la audiencia ayudara a de la Torre a salir del reality si su permanencia le causaba sufrimiento. "Sí, no, decía: No quiere estar, ya lo dijo dos veces. Ya no voten por él, porque es un castigo para él estar aquí. Ayúdenle para que ya no sea un castigo", declaró Peralta, intentando desmentir la versión de Arath.

Sin embargo, la situación se complicó cuando varios usuarios de TikTok comenzaron a compartir videos que respaldaban la interpretación de Arath. Los videos muestran a Peralta diciendo que la peor condena para de la Torre era seguir en la casa, un comentario que encajaba con la percepción del conductor.