Novio de Ricardo Peralta revela si se pone celoso de Sian Chiong, su respuesta se vuelve viral

El día de ayer miércoles 21 de agosto, el reconocido gamer Charly Portocarrero, sorprendió a su novio Ricardo Peralta con su aparición en el set de La Casa de los Famosos México durante la dinámica “freeze”, la cual consiste en la visita de un ser querido de alguno de los participantes mientras estos deben de permanecer inmóviles.

Con un ramo de flores en las manos, Charly le dedicó unas palabras de aliento y cariño a su amado, quien pasó por una fuerte discusión con Arath de la Torre durante el programa pasado, misma que le costó la pérdida de cientos de seguidores en sus redes. Ante dicho gesto Ricardo Peralta no pudo contenerse y rompió en llanto, sobre todo porque durante la actividad tenía prohibido moverse, por lo que no pudo interactuar con su pareja a quién no había visto desde su ingreso a la casa.

Charly Portocarrero dedicó unas palabras de aliento y cariño a su amado

Durante su recorrido por la casa más famosa de México el equipo del programa aprovecho para hacerle una entrevista detrás de cámaras misma que fue compartida por TikTok a través de la cuenta "El Día A Día De LCDLF", a la cual Shanik se unió de manera inesperada para crear polémica pues no dudó en cuestionar a Charly sobre si no le daban celos de Sian Chiong, concursante con quien su pareja Ricardo Peralta interactúa continuamente dentro del reality.

"No me digas que no te mueres de celos del cabr#n de Sian", cuestionó Shanik a Charly.

Ante dicho cuestionamiento Charly Portocarrero, respondió de manera tranquila que no, agregando que Sian le parece muy guapo y que se trata de pasarla bien entre todos y cumplir fantasías. Charly y Ricardo mantienen una relación abierta desde hace 10 años, en donde ellos mismos han asegurado que no existen celos.