Adrián Marcelo dice que tiene miedo que Shanik piense que la manipuló y ella se le va con todo: “¡mientes!”

Dos de los integrantes de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, sin duda alguna, son Adrián Marcelo, quien aún sigue dentro de la competencia, y la otra es Shanik Berman quien se convirtió en la segunda eliminada de esta edición del exitoso reality show.

Aunque dentro de la competencia Adrián Marcelo y la periodista de espectáculos tenían una amistad muy cercana y Shanik decía tenerle un cariño muy especial, al salir y darse cuenta de que el youtuber la manipuló, esta cambió su perspectiva hacía a él y le retiró su apoyo y cariño, sin embargo, el regiomontano recientemente dijo extrañarla y sentir miedo de que a su salida lo rechace.

Shanik se sintió traicionada por Adrian Marcelo.

Foto: VIX+

Fue a través de sus redes sociales que Shanik compartió un breve clip en donde se le ve al regiomontano muy pensativo y ahí dice que extraña mucho a la periodista, pero que tiene miedo de que a su salida ya no cuente con el cariño de Berman, pues cree que pudo haber malinterpretado su actuar.

Y es que Adrián Marcelo, cree que la periodista puede creer que él la manipuló a la hora de las votaciones en la gala de nominación, sin embargo, el regio asegura que él solo le dio un par de consejos que probablemente ella pudo malinterpretar.

“Extraño a Shanik, me da miedo que no me hable cuando salga, porque piense que la manipule como si yo tuviera ese poder de manipular a alguien que se las sabe de todas a todas, solo que en la segunda semana Shanik me preguntaba mucho por quién debía votar y yo le dije: ‘vota por quien te votó’, así fue, pero de igual forma salió nominada, lo que nos puede mucho es que la pudimos haber salvado y no fue así, yo creo que aquí seguiría tal vez, ella o potro”, dijo Adrián Marcelo