La Casa de los Famosos México: ellos son los nominados de esta semana

La noche de este miércoles 21 de agosto se llevó a cabo la quinta gala de nominaciones en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, y como ya te lo habíamos adelantado esta semana las reglas cambiaron a la hora de nominar, por lo que las estrategias de cada participante cambió por completo.

Y es que, la producción del reality show en esta emisión tuvo una gran sorpresa para los habitantes, pues, ahora sus nominaciones dependerían de unos cochinitos los cuales adentro traen diversas instrucciones, algunas con grandes beneficios y otras con instrucciones que no ayudaron a los habitantes.

Así dio inicio la gala de nominación de esta semana.

¿Cómo nominaron esta semana?

Como cada gala de nominación, los nervios están a flor de piel para los habitantes de La Casa de los Famosos México, por lo que este miércoles 21 de agosto no fue diferente, pues aún no daba inicio el proceso para nominar, y los participantes no sabía qué es lo que estaba pasando, pues, solo veían en la sala un carrusel con muchos cochinitos de barro, por lo que no tenían idea de lo que iba a suceder con ellos.

Uno a uno fueron ingresando al confesionario con su cochinito y esta noche toda la suerte la tuvo el cuarto tierra a la hora de elegir a la figura de barro con los mejores beneficios, sin embargo, parece ser que no supieron utilizarlos a su favor. Sin más preámbulos, aquí te contamos cómo nominó cada uno de los habitantes en esta semana.

Ricardo, nomina con dos puntos a Arath y uno a Gala; al romper el cochino salió que duplicó los puntos a quien nominó.

Karime nomina con dos puntos a Sian y un punto a Sabine; al romper el cochinito salió que le restaban dos puntos, pero al ser inmune este beneficio se eliminó.

Adrián Marcelo nominó a Brigitte con dos puntos y uno a Gala; el cochinito del influencer tenía el beneficio de restar 2 y 1 punto a sus nominadas.

Gomita le dio dos puntos a Gala Hala y uno a Arath; al romper su cochinito traía la instrucción que no puede dar a conocer a quién nominó hasta después de la salvación, de lo contrario quedará automáticamente nominada.

Gala nominó con dos puntos a Sabine y uno a Sian; pero su cochinito traía el papel con la instrucción de anular su nominación de dos puntos.

Agustín da dos puntos a Mario y uno a Brigitte; su cochinito tenía el beneficio de sumar a un compañero más a su nominación y esta fue a Gala los tres solo con un punto.

Brigitte nominó a Sabine con dos puntos y con uno a Sian; su cochinito tenía la instrucción de decirle a sus dos compañeros nominados los puntos que les dio.

Sian nominó con dos puntos a Mario y uno a Arath, el beneficio que tenía su cochinito fue ver la nominación de Karime.

Mario nominó con dos puntos a Sian y uno a Sabine; el beneficio del cochinito fue ver la nominación de uno de sus compañeros, por lo que él eligió la de Adrián Marcelo.

Sabine nominó con dos puntos a Gala y con un punto a Brigitte; al romper su cochinito adentro decía que debía entrar con el siguiente habitante para ver su nominación.

Arath nominó con dos puntos a Sian y uno a Sabine, el cochinito decía que su nominación iba a ser retransmitida a toda la casa.

¿Quiénes son los nominados de esta semana?

Finalmente, y gracias al azar y a los cochinitos, las nominaciones se movieron un poco, pues una semana más los habitantes del cuarto mar salieron nominados en su mayoría, mientras que en Tierra solo son dos los que están en riesgo de abandonar la competencia este domingo 25 de agosto.

Sian

Arath

Gala

Sabine

Mario

Ambos cuartos corren peligro de quedarse sin uno de sus integrantes.

Cabe señalar que Karime es la líder de esta semana y además de gozar de inmunidad y de los lujos de la suite, también posee el poder de salvar a uno de los nominados, siempre y cuando en la prueba de este jueves logre cuidar ese beneficio, pues, de lo contrario alguno de los habitantes podría robarlo.