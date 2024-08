Mariana Echeverría es expuesta en TV y redes, recriminan que su conducta no es un "reflejo de la sociedad”

Luego de ser la cuarta expulsada de “La Casa de los Famosos México”, Mariana Echeverría está expuesta al escrutinio público debido a su comportamiento inapropiado en el reality show de Televisa. La conductora y comediante ha estado asistiendo a programas televisivos, donde la cuestionan por actuar en contra de sus compañeros, especialmente Brigitte Bozzo del “Team Mar”.

Hoy 21 de agosto de 2024, la esposa del futbolista Óscar Jiménez acudió al programa “¡Cuéntamelo ya!” y fue expuesta en televisión debido a que el equipo de trabajo le presentó una compilación de videos para demostrarle que hay evidencias de que sí agredió a algunos de los jugadores del reality show.

Mariana Echeverría acudió al programa “¡Cuéntamelo ya!”, donde fue expuesta. Foto: captura de video.

Mariana Echeverría se defiende de las críticas

Mariana Echeverría, de 40 años de edad, demostró su impacto porque en el programa se dieron a la tarea de hacer un video en los que se aprecia que hacía comentarios negativos en contra de Briggitte Bozzo, razón por la que en redes sociales la acusan de hacer bullying en televisión nacional.

“Fuerte. Me llevo una enseñanza, un aprendizaje. Ofrecí las disculpas necesarias porque dije ‘perdón de esto y esto’. Las actitudes no fueron las correctas, las palabras no fueron las correctas. Sabes que, es un reflejo de la sociedad porque (me dicen) ‘haces bullying’ y luego 52 memes míos”, expuso la expulsada de “La Casa de los Famosos México”.

En redes sociales le piden a Mariana Echeverría no justificarse

A pesar de esto, Mariana Echeverría sigue recibiendo comentarios negativos en redes sociales porque la gente le pide que no se justifique diciendo que su actuar “es un reflejo de la sociedad”, ya que no es así. Además, le indican que se comportó como “ella es en realidad”, pero no asume la responsabilidad de sus acciones.