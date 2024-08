Joanna Vega Biestro frena las excusas de Mariana Echeverría y le dice “qué crees, hay 24/7”

Vía redes sociales y programas televisivos, Mariana Echeverría recibe una ola de críticas y mensajes para recordarle cómo fue su participación en “La Casa de los Famosos México”: desatinada. La polémica la rodea y colaboradores del medio la cuestionan, como es el caso de la periodista de espectáculos Joanna Vega Biestro.

Desde el sillón del programa “Sale el sol”, del que es titular, la comunicadora le envió un contundente mensaje a la comediante para frenar las excusas que ha dado, a fin de justificar que tuvo conductas inapropiadas en el reality show, especialmente con los habitantes del cuarto Mar, Arath de la Torre, Briggitte Bozzo, Gala Montes, Karime Pindter y Mario Bezares (a) “Mayito”.

Mariana Echeverría es cuestionada en redes y programas televisivos por su participación en “La Casa de los Famosos México”. Foto: captura de video.

Joanna Vega Biestro le pide a Mariana Echeverría no justificarse

“Yo le tengo un mensajito a Mariana (Echeverría)”, expuso Joanna Vega Biestro durante el programa en el que comparte créditos junto a Ana María Alvarado y Gustavo Pedro Infante. “Ella dice que no podía ser ella misma ahí adentro… Wendy Guevara fue la gran ganadora de la temporada pasada ¿por qué? Porque fue ella dentro de la casa, porque mostró sus colores”.

La presentadora le recordó esto a la cuarta expulsada de “La Casa de los Famosos México” para pedirle que afronte sus errores en lugar de justificarse como ha hecho desde que la noche del domingo 18 de agosto dejó el reality show. “No quieran vender este rollo de ‘es que no me permitieron’, ‘es que Adrián Marcelo me manipuló’, ‘es que no se está contando la historia como es’”.

“Qué crees, hay 24/7. Todo lo que sale de ahí (por el cuarto Tierra) es tóxico”, puntualizó la titular de “Sale el sol”.

Para concluir, Joanna Vega Biestro le hizo otro recordatorio a Mariana Echeverría: “Qué crees, hay 24/7. Ellos le quieren echar la culpa a los clips que editados. No, señores, es el 24/7 el que está destruyendo a su cuarto (Tierra) porque todo lo que sale de ahí es tóxico”.