Tras decir que no la conoce, Gloria Aura desmiente a Mariana Echeverría y muestra sus FOTOS juntas: "qué miedo"

El nombre de la exparticipante de "La Casa de los Famosos México", Mariana Echeverría sigue robado reflectores en redes sociales. Ahora la conductora volvió a generar controversia al asegurar que no conoce a la actriz, Gloria Aura, quien la acusó de malos tratos durante el tiempo en el que coincidieron en un proyecto de televisión.

Hace unas semanas Gloria Aura dio de qué hablar al subir un mensaje asegurando que Mariana Echeverría estaba mostrando su verdadera personalidad dentro de "La Casa de los Famosos México". La actriz recordó que estudiaron juntas en el CEA de Televisa, donde se percató de su actitud con otras compañeras.

Sigue leyendo:

Mariana Echeverría salió enojada del programa ¡Cuéntamelo, ya!, filtran las FOTOS de su fuerte reclamo

Fue la cuarta eliminada de LCDLF México. Foto: Mariana Echeverría

Gloria Aura demuestra que sí conoce a Mariana Echeverría

A su salida de "La Casa de los Famosos México", ocurrida el domingo 18 de agosto, Mariana Echeverría aseguró que no conocía a la actriz Gloria Aura. La exparticipante fue cuestionada por los comentarios en su contra, pero prefirió no hablar al respecto y decir que no tenía idea de quién era.

Ante esta situación Gloria Aura, protagonista de telenovelas como "¿Qué le pasa a mi familia?", "Por siempre mi amor" y "Bajo las riendas del amor", subió varias imágenes que demuestran que sí convivió con Mariana Echeverría en el CEA de Televisa, desmintiendo la declaración de la exestrella de "Me Caigo de Risa".

Junto a varias imágenes con Mariana Echeverría y otras estudiantes, la actriz de telenovelas escribió un mensaje con el que desmintió los dichos de su excompañera. Finalmente aseguró que le da "miedo" todo lo que dice la cuarta eliminada del reality show de Televisa.

"Ora... que no me conoce. Es que de veras, qué miedo", escribió.

¿Qué famosos hablaron de Mariana Echeverría?

En las cuatro semanas que estuvo como participante de "La Casa de los Famosos México", Mariana Echeverría se convirtió en una de las más polémicas por la actitud que mostró contra Briggitte Bozzo, por hablar del "programa Hoy" y por controlar la comida de sus compañeros.

Ante esta situación famosos como Gloria Aura, Jessica Segura, Raúl Magaña y Faisy, sus excompañeros, hablaron su comportamiento. En el caso de Gloria Aura y Raúl Magaña ventilaron malos tratos hacía sus compañeros, mientras que los integrantes de "Me Caigo de Risa" aseguraron que no tienen la mejor de las relaciones.