Potro hace sarcástica broma a la familia de Mariana Echeverría y les regala una bolsa de mangos | VIDEO

Mariana Echeverría se ha convertido en todo un fenómeno mediático antes y después de salir de "La Casa de los Famosos México" y es que su incidente con Briggitte Bozzo en el que un mango fue motivo de discordia, ha sido ampliamente discutido y satirizado, tanto así que la conductora fue apodada "Lady Mango" en redes sociales.

El conflicto comenzó durante una fiesta temática en la que los participantes tenían acceso a diversas frutas, incluyendo mangos. Briggitte, celebrando su cumpleaños, tomó uno de estos mangos con la intención de disfrutarlo; sin embargo, Echeverría insistió en que debía guardarse para ser compartido con todos al día siguiente, argumentando que era una cuestión de equidad en la distribución de la comida.

Aunque parece un incidente trivial, el mango se conviritió en todo un emblema dentro del reality e incluso muchos fans lo tomaron como un símbolo de resistencia ante las actitudes de Mariana. Una vez que la conductora fue eliminada en la última gala, la broma trascendió las fronteras e incluso sus excompañeros se han centrado en continuar con el chiste y uno de ellos fue Luis "Potro" Caballero, quien lo llevó a otro nivel viral.

Ahora, en un giro irónico, Potro (quien también fue eliminado del programa) decidió añadir más leña al fuego al sumarse a las burlas, pues el influencer conocido por su participación en otros programas como "Acapulco Shore", entregó un par de mangos a la hermana de Echeverría en un intento por satirizar el conflicto.

En el video, que rápidamente se hizo viral en redes sociales como TikTok, Potro comenta que el regalo es para que "no se ande peleando tu hermana (por la comida)", lo que provocó risas entre los presentes y en los internautas que vieron las imágenes. Para muchas personas, este gesto fue interpretado como una broma pesada, pero fue bien recibido por la familia de Echeverría, que aparentemente entendió el tono humorístico de la discusión.

Este conflicto, conocido como "el incidente del mango", ha trascendido el programa y se ha convertido en un símbolo de las tensiones y rivalidades.

Este enfrentamiento, aunque trivial en su origen, rápidamente se convirtió en un fenómeno en las redes sociales, donde usuarios comenzaron a crear memes y chistes sobre la situación. Figuras públicas y otras celebridades también tomaron partido, con algunos apoyando a Briggitte y criticando la actitud de Mariana. Por ejemplo, la actriz Erika Buenfil expresó su apoyo a Briggitte a través de publicaciones en X, mientras que otras celebridades como Ana Brenda y Angelique Boyer también se unieron a la conversación, comentando y compartiendo su opinión sobre el incidente.

Sin duda alguna, el episodio del mango no solo ha afectado la imagen pública de Echeverría, sino que también ha tenido repercusiones dentro de la casa. La situación exacerbó las tensiones entre los miembros de los equipos Mar y Tierra, especialmente porque Echeverría, quien tenía la responsabilidad de distribuir la comida, fue acusada de favoritismo y de no ser equitativa en sus decisiones y estas acusaciones no hicieron más que agravar la percepción negativa que algunos espectadores ya tenían de ella, lo que probablemente contribuyó a su eventual eliminación del programa.

La negativa de Briggitte a ceder el mango desató una acalorada discusión que culminó con Echeverría escondiendo la fruta.

