Silvia Pinal vuelve a aparecer, su hija compartió en Instagram una tierna FOTO donde se ve feliz y en buen estado de salud

La salud de Silvia Pinal ha generado preocupación entre sus fanáticos en más de una ocasión, esta vez la última diva del Cine de Oro reapareció junto a su hija, Sylvia Pasquel. La también actriz compartió en redes sociales una fotografía junto a su madre, en la que sus seguidores no dudaron en destacar la belleza de la actriz y una mejoría en su estado.

Sylvia Pasquel comparte foto junto a su madre, Silvia Pinal

Recientemente, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán confirmaron la creación de la fundación Silvia Pinal A.C. que ayudará a quienes más lo necesiten del medio artístico. Tras firmar los papeles necesarios, celebraron en un lujoso restaurante junto a la actriz y el productor Iván Cochegrus que también compartió fotografías junto a las integrantes de la dinastía Pinal.

Sylvia Pasquel comparte nueva foto junto a su mamá, la actriz Silvia Pinal. Foto: IG @sylviapasqueloficial

“Acabo de regresar de mi bello León, Guanajuato, y no podía dejar de pasar a ver a mi mami y me encanta verla tan bella, tan radiante, tan diva. ¡Una chulada de madre que tengo! ¡Desde casa les mandamos todo nuestro amor!”, es el mensaje con el que Sylvia Pinal compartió la fotografía junto a Silvia Pinal en la que luce un saco en tonos rojo y su ya característico look.

“¡Viva la diva!”, “Hermosas. Las amo”, “Es un privilegio que la tengas”, “Me da gusto verla así, siempre bella”, “Tan linda señora”, “Hermosa diva”, “Bella mujer”, “Mujer de gran talento”, “Es y será una diva por siempre”, “Que belleza de familia”, “Que bien se ve”, “Reina” y “Silvia Pinal preciosa siempre, México siempre le quedará debiendo a esta inmensa mujer”, fueron algunos de los comentarios.

Crean la fundación Silvia Pinal para ayudar a personas del medio artístico. Foto: IG @ivan.cochegrus

El estado de salud de Silvia Pinal

Silvia Pinal ha sufrido altibajos en su estado de salud en los últimos meses, algo que ha preocupando a sus seguidores; sin embargo, la actriz ha logrado recuperarse favorablemente dejando atrás la controversia que esto pudiera haber provocado. En diciembre de 2023 fue hospitalizada de emergencia por influenza, algo por lo que tuvo dificultades para respirar.

En febrero de 2024 la actriz fue hospitalizada de nuevo debido a problemas de salud relacionados con una llaga en la espalda. En aquella ocasión la actriz acudió al nosocomio por una tomografía, como parte de un chequeo de rutina, y los médicos encontraron la herida. Aunque su familia declaró que estaba fuera de peligro, puntualizaron en que permanecería internada para recibir el tratamiento adecuado.

Ante las especulaciones que generó su hospitalización, Silvia Pinal envío un mensaje a sus fans compartido en redes sociales por sus hijos: “Los amo, los adoro y soy lo que soy gracias a ellos”. “Nunca tuvo baja presión, su corazón fuertísimo, el problema que tuvo en los pulmones en diciembre ya está curado, ella está de muy buena salud y humor, haciendo chistes”, declaró su hijo Luis Enrique Guzmán en un encuentro con los medios.