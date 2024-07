Eric del Castillo se someterá a una cirugía en la espalda tras sufrir aparatosa caída

Eric del Castillo encendió las alertas entre sus fans al revelar que deberá someterse a otra cirugía en la espalda debido al fuerte dolor por el que se le dificulta caminar. El actor, de 89 años, dio detalles sobre su estado de salud y explicó que se trata de problemas relacionados con una aparatosa caída que sufrió en la casa de su hija Verónica hace algunos años.

Eric del Castillo se someterá a cirugía tras aparatosa caída

El actor de “Soy tu dueña” se mostró positivo por el procedimiento médico al que será sometido y admitió que lo había retrasado por compromisos de trabajo, sin embargo, una vez que terminé su proyecto y de que visité a su hija Kate del Castillo en Los Ángeles, California, volverá a México para continuar con su cirugía y el tratamiento correspondiente.

“Lo que pasa es que no puedo estar parado mucho tiempo, tengo un problema. Me operaron de la espalda hace tiempo, me caí en la casa de mi hija Verónica y se me rompieron dos tornillitos, entonces me causan dolor, pero me voy a operar muy sencillo ahora que termine la telenovela (…) Me duele cuando estoy parado, la producción me cuida mucho, siempre me ponen una silla”, explicó Eric del Castillo sobre su estado de salud.

La caída que sufrió Eric del Castillo y sus problemas de salud

En 2018 Eric del Castillo también fue intervenido quirúrgicamente debido a problemas en la espalda que sufrió desde su juventud y por los que también tenía dificultades para caminar, así lo reveló una fuente cercana a la familia en entrevista para la revista TVNotas.

Tres años después el actor fue hospitalizado de emergencia debido a una fuerte caída que sufrió en la casa de su hija Verónica y que le ocasionó una herida en la frente, así como una lesión en el brazo por la que le colocaron yeso: “Estoy bien, bien en general. No vi un escalón y me caí. No fue quebrada, fue una fisión de un huesito de acá y me abrí la frente, ya me operaron, me cosieron y de las costillas, un poco malo”.