Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna salen de la prueba de ADN de su bebé, ¿cuándo darán el resultado?

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna eran pareja y tienen un hijo en común, hasta que el miembro de la poderosa dinastía Pinal dio a conocer que se pidieron las pruebas de paternidad correspondientes, pues existe en él la sospecha de que no se trate de un hijo suyo realmente.

Fue durante las últimas horas que la prueba finalmente se realizó. Ambos acudieron al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la Ciudad de México con sus respectivas representaciones legales para que todo se realice conforme a la Ley, y al salir tuvieron que enfrentarse con la prensa.

De acuerdo con Mayela, las cosas habrían comenzado con el pie derecho, pero sí expuso que no estuvieron presentes los peritos que solicitó con antelación, aunque agregó que serán dos días los que se tengan que ocupar para realizar las pruebas correspondientes de paternidad.

“No, ella no lo filtró. Se había filtrado antes. No estoy conforme con la prueba que debió haberse llevado en un día. Me encuentro positiva, pero no estoy de acuerdo”, dijo ante las cámaras de televisión.