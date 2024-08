Cazzu habla del “infierno” por el que se alejó de redes ante la polémica con Ángela Aguilar y Nodal

A unos meses del escándalo por su separación con Christian Nodal, Cazzu rompió el silencio sobre el “infierno” que vivió en redes sociales al destaparse el repentino romance de su expareja con Ángela Aguilar. La trapera argentina explicó el motivo de su ausencia luego de que hace tan sólo unos días borrara en Instagram todo rastro de su relación con la estrella de regional mexicano, así como las fotos de la hija que tienen en común, Inti.

Cazzu habla de su ausencia en redes sociales tras la separación con Nodal

Julieta Cazzuchelli, nombre de pila de la cantante, tomó la decisión de alejarse de redes sociales tras la polémica que generó el nuevo romance de Christian Nodal confirmado tan sólo dos semanas después de hacer oficial su separación. Por ello, fue invitada al programa “¡FA!” para reflexionar sobre el impacto que las diferentes plataformas han tenido tanto en su vida personal como profesional.

Sigue leyendo:

Filtran FOTOS de cuando Cazzu era pequeña y en redes aseguran que Inti es idéntica a ella y no a Christian Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar le copian a Belinda, Marifer Centeno analiza su comportamiento: VIDEO

Leyenda

“Yo no tengo relaciones tóxicas con las redes sociales, no tengo notificaciones, no me entero si alguien me habla. Saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y no quiero que me salté una chispa, ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón, pero realmente no me atormentan y esa fue la responsabilidad que tuve y que hice”, dijo la cantante.

La llamada “Nena Trampa” hizo referencia a los ataques que recibió durante su romance con el sonorense -que comenzó luego de que terminara su compromiso con Belinda- y el apoyo que recibió después con su ruptura: “Hay un montón de gente que no importa lo que hagas no le gusta, no importa lo que hagas te odia y mañana te ama…”.

Cazzu se aleja de redes sociales ante escándalo con Nodal y Ángela Aguilar

Aunque la intérprete de “Mucha Data” no ha dado declaraciones sobre su ruptura con el cantante mexicano, en junio pasado compartió un comunicado en el que anunciaba su ausencia de redes sociales por tiempo indefinido y mencionó sentirse agobiada por la polémica que desató el romance de su expareja con Ángela Aguilar.

“Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa. Me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control (…) Estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé”, se leía en el comunicado de Cazzu compartido en sus historias de Instagram.