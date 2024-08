Filtran FOTOS de cuando Cazzu era pequeña y en redes aseguran que Inti es idéntica a ella y no a Christian Nodal

¿Una mini Cazzu? Sí, en redes sociales usuarios aseguran que Inti, de 11 meses de edad, es idéntica a su mamá, la rapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu. Fans de la intérprete de “Nada” expusieron esto porque la expareja del cantante mexicano Christian Nodal compartió fotos de cuando era pequeña, así que demostró que su hija heredó sus genes.

No es la primera vez que usuarios indican que la pequeña es idéntica a su madre y no a su padre, desatando debate en torno al tema, sobre todo porque la pareja concluyó su relación amorosa abruptamente y eso no detuvo al cantante de regional mexicano, quien ya se casó con Ángela Aguilar.

El año pasado, Cazzu se convirtió en madre por primera vez. Foto: Instagram Cazzu.

¿Cómo era Cazzu cuando era niña?

Las fotos de cuando Cazzu, de 30 años, era pequeña ganaron popularidad gracias a una publicación que se encuentra en el perfil de Instagram Cazzu Global. La publicación se realizó con motivo de que en Argentina hoy se celebra el Día del Niño, conmemoración que en México se festeja cada 30 de abril.

Mediante la publicación no únicamente se aprecian las fotografías de la “Nena trampa”, sino también de la pequeña Inti y se observa el parecido que hay entre madre e hija. Los usuarios destacaron esto, exponiendo “esa niña es toda todita tuya”.

Vía Instagram, se filtraron fotos de cuando era pequeña y usuarios aseguran que Inti es su clon. Foto: Instagram Cazzu Global.

Cuándo nació Inti y qué nacionalidad tiene

Los fans de Cazzu siguen los pasos de Inti, quien el próximo 14 de septiembre cumplirá su primer año de vida. La hija de Christian Nodal nació el 14 de septiembre de 2023 en Argentina, así que tiene doble nacionalidad: argentina y mexicana.

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, es originaria de Argentina, donde hoy se celebra el Día del Niño. Foto: Instagram Cazzu Globa.

Cuándo terminaron se relación amorosa Cazzu y Christian Nodal

Actualmente la artista y la pequeña viven en el país de Latinoamérica, ya que regresaron a este destino tras la separación amorosa. Cazzu y Christian Nodal, de 25 años, informaron su separación el 23 de mayo pasado. El intérprete de “Adiós, amor” fue el primero en informar el quiebre amoroso, lo que hizo con un comunicado que publicó en una historia de Instagram.

Inti, hija de Christian Nodal, cumplirá su primer año de vida el próximo 14 de septiembre. Foto: Instagram Cazzu.

Posteriormente, el 10 de junio, el originario de Sonora confirmó su noviazgo con Ángela Aguilar, de 20 años. La pareja de regional mexicano se casó el pasado 24 de julio, recibiendo más críticas en redes sociales porque usuarios aseguran que ambos traicionaron a la “Nena trampa”.