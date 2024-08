La influencer Herly RG se va contra su amigo Ricardo Peralta por decir que el feminismo no existe: “No lo voy a defender, no hay manera”

Las críticas contra el generador de contenido Ricardo Peralta no se detienen y hasta personalidades del medio se están yendo en su contra. Una muestra de esto es la influencer Herly RG, quien siempre se ha proclamado a favor del feminismo y, por lo mismo, expuso que no está de acuerdo con la postura que su amigo tiene ante este movimiento porque desde “La Casa de los Famosos México” aseguró que no existe.

Mediante un video que grabó exclusivamente para abordar el tema, la creadora digital externó el enojo que siente por las palabras del participante del reality show, al grado de que expresó “créanme que si pudiera, lo agarraba y lo aventaba del otro lado de la banqueta”.

Ricardo Peralta está en el ojo del huracán por los comentarios que hizo en contra del feminismo. Foto: Especial.

Herly RG se va contra Ricardo Peralta por decir que el feminismo no existe

Herly RG habló del problema que desató Ricardo Peralta porque en redes sociales numerosos usuarios la cuestionan y le piden que dé la cara por el generador de contenido. Sin embargo, la influencer recordó que ahora no hay manera de que se comunique con él para cuestionarlo y hacerle ver lo que provocó con sus palabras en contra del feminismo.

“Obviamente que al principio tenía todo mi apoyo porque, evidentemente, es un amiguito al que se le quiere”, expuso la generadora digital, quien agregó que la percepción que tenía de Ricardo Peralta cambió porque en “La Casa de los Famosos México” está presentando una faceta que desconocía.

“No lo voy a defender, no hay manera”, destacó Herly RG al hablar de la polémica que Ricardo Peralta generó por decir que el feminismo no existe.

Qué opina Herly RG del comentario de Ricardo Peralta contra el feminismo

Por lo mismo, Herly RG subrayó “no lo voy a defender, no hay manera” y admitió que se siente “muy frustrada” porque es pro feminista. “Este discursito que siguen manejando que la enemiga de una mujer es otra mujer…, ¡qué hasta pareces nuevo!”, enfatizó la influencer para reiterar que está en contra de la postura de Ricardo Peralta.

“Obviamente es ‘shockeante’... No hay manera de que pueda ir a decirle ‘qué pe…”, agregó Herly RG.

La generadora de contenido admitió que dejó de ver el 24/7 de “La Casa de los Famosos México” porque “ya no era viable” presenciar todas las faltas de respeto que se cometen, sobre todo en contra de las mujeres. Recordó la discusión que se registró entre la noche del lunes 5 y la madrugada del martes 6 de agosto en el reality show y en la que Adrián Marcelo se fue en contra de Briggitte Bozzo y Gala Montes.

Para cerrar el tema, Herly RG hizo una petición: que ayuden a sacar a Ricardo Peralta de “La Casa de los Famosos México”. Para lograr esto, la influencer les pidió a las personas que no lo salven cuando salga nominado.