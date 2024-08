Ricardo Peralta dice que el feminismo no existe y lo tunden en redes sociales por sus comentarios: VIDEO

La Casa de los Famosos México nuevamente es tendencia en redes sociales, esta vez fue uno de los comentarios de Ricardo Peralta, conocido como “Torpecillo” o “Pepe” lo que causó la impresión de los seguidores del reality show, quienes desaprueban las palabras del participante.

Ricardo Peralta es tundido en redes sociales debido a que en una plática con integrantes de su cuarto Tierra dio a conocer su postura ante el feminismo, en el fragmento del video que ya es viral en TikTok se aprecia como el creador de contenido habla sobre el movimiento y dice que no existe, razón por la que ya lo están tundiendo en Internet.

Ricardo Peralta habla sobre el feminismo. Captura de pantalla TikTok/contenidocdlf

¿Qué dijo Ricardo Peralta sobre el feminismo?

“No me lo tome a mal la gente feminista, pero no existe, es una cosa social, no ocurre”, es parte de lo que dice Ricardo Peralta y ahora está causando revuelo en plataformas de Internet, ya que los internautas no están de acuerdo con las palabras del participante.

Después Ricardo Peralta argumenta que él como persona de la comunidad LGBT le duele decirlo porque los homosexuales han aprendido de la educación de las mujeres y remata con que el feminismo no existe y que lo que si hay son “Formas de apoyo por conveniencia”, según sus palabras.

Ricardo Peralta es un famosos creador de contenido. Captura de pantalla IG/torpecillo

Los comentarios en los videos que aparecen en TikTok sobre la conversación de Ricardo Peralta en donde asegura que no existe el feminismo le están lloviendo críticas al respecto, en su mayoría son personas que no están de acuerdo con sus palabras e incluso hay quienes dicen que los ha decepcionado su manera de pensar.

¿Quiénes son los participantes más débiles de La Casa de los Famosos México?

Fue Potro Caballero, el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México quien reveló en una entrevista su postura sobre algunos de los aún integrantes del proyecto de televisión, lo que dijo la celebridad es que a su parecer hay dos de sus compañeros que deberían salir lo más pronto posible y a los que considera que son débiles.

Ricardo Peralta es de los más criticados de La Casa de los Famosos. Captura de pantalla IG/lacasadelosfamososmx

Son Ricardo Peralta y Gomita las estrellas que Potro Caballero considera de los más débiles y menciona que no han sido leales dentro de La Casa de los Famosos y tampoco con las personas de su cuarto Tierra, ya que a sus espaldas han hablado mal de ellos.