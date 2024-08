Gala Montes explota contra Sian Chiong y exhibe sus mentiras: “Me cae gordo, no le creo nada”

Gala Montes estalla contra Sian Captura de pantalla/@canal5_mx

A pocos días de conocer al quinto expulsado de La Casa de los Famosos México, las emociones y los sentimientos están más vivos que nunca entre sus habitantes, razón por la que ahora Gala Montes explotó contra su compañero Sian Chion y dejó muy claro que ya no le cae bien debido a que “ya no le cree” que sus actitudes sean de buena persona.

En una plática con sus compañeros Karime Pindter, Brigitte Bozzo, Mario Bezares y Arath de la Torre, todos integrantes del Cuarto Mar, Gala Montes dejó claro que ya no confía en su compañero de las telenovelas Sian Chiong, debido a que no se le hace una persona real y asegura que no juega limpio.

¿Qué pasó con Gala Montes y Sian Chiong?

Cuando Brigitte Bozzo le contaba a sus compañeros del Cuarto Mar la plática que sostuvo con Sian Chiong en donde aseguraba que nunca nominará a Gala Montes, ella aprovechó para mencionar que todo es parte de una estrategia y que ya no cree en su palabra porque ha demostrado que no es alguien en quien pueda confiar.

Gala Montes recordó que su compañero no fue tan atento y amable como dice ser cuando estuvieron trabajando juntos en una telenovela, también puntualizó en que cuando ella tuvo un altercado en palabras con Adrián Marcelo, Sian Chiong tampoco fue a defenderla.

Gala Montes está nominada. Captura de pantalla IG/lacasafamososmx

“Me cae gordo, porque no le creo nada, no le compro su papel, te hubieras ido con alguien que te escribiera bien tu premisa y tu historia, no te la creo”, fue lo que dijo Gala Montes sobre las palabras de Sian Chiong.

¿Quiénes son los nominados para salir de La Casa de los Famosos esta semana?

En La Casa de los Famosos México ya solo quedan pocos habitantes, cada semana sale una celebridad y este domingo quien podría abandonar el reality show es Arath de la Torre, Gala Montes, Mario Bezares, Sabine Moussier o Sian Chong, entre ellos está la persona que ya no formará parte del programa de televisión y tampoco será acreedor a los 4 Millones de pesos del premio.

Hay que recordar que para votar por los famosos que desean que se queden en la casa deberán ingresar a la página oficial del programa y ahí establecer su puntuación por quien quieren que permanezca una semana más, será el próximo domingo 25 de agosto el día en el que se conozca al quinto eliminado.