Corona Capital 2024: ¿por qué Queens of The Stone Age canceló su participación?

El Corona Capital 2024 es uno de los eventos de música más esperados cada año, pues a diferencia de otros festivales aquí se juntan bandas internacionales de rock, pop y hasta música electrónica, por lo que su público siempre espera tener a las mejores bandas del mundo presentándose en el Autódromo Rodríguez.

Sin embargo, este año ha estado siendo muy criticado, pues algunos fans se quejaron en un principio de los precios de los boletos para el festival, así como de la falta de bandas reconocidas por las que valdría asistir. Ahora una de las bandas que eran headliners ha cancelado su participación.

¿Por qué Queens Of The Stone Age canceló su participación en el Corona Capital?

En un año donde Blink-182 canceló sus conciertos en México y Paramore decidió cancelar su aparición en nuestro país, una nueva banda ha dejado tirados a sus fanáticos en México, pues, Queens Of The Stone Age también ha cancelado su participación en el famoso festival de música.

Fue en sus cuentas oficiales de redes sociales donde anunciaron que no solo cancelan su participación en el Corona Capital 2024, sino que también pospusieron hasta 4 conciertos más y volverán hasta 2025, pues uno de sus integrantes se encuentra en un mal estado de salud por lo que decidieron priorizar su recuperación.

“A Josh (Homme) no le quedó más que priorizar su salud y recibir atención médica esencial por lo que resta del año. Josh y la familia QOTSA estamos muy agradecidos por su apoyo y el tiempo que pasamos juntos el último año, esperamos verlos otra vez en 2025”, dijo QOTSA en su cuenta de X.

Por lo que los fanáticos comenzaron a quejarse en las redes sociales, pues esa edición del Corona Capital ha sido muy criticada desde el principio, haciendo bromas como que ahora sí será una sorpresa de la participación de Interpol nuevamente o están postulando a Eduardo Capetillo Jr. para suplir a la banda de rock.

¿Cuándo es el Corona Capital 2024?

El famoso festival de música estará teniendo a Green Day, Toto, Zedd, Shawn Mendes, Melanie Martínez y Empire Of The Sun como headliners todavía tras la cancelación de Queens Of The Stone Age del 15 al 17 de noviembre de 2024 en el ya conocido Autódromo Hermanos Rodríguez.