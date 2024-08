Gomita protagoniza beso en La Casa de los Famosos y no fue con Agustín

Durante la ya tradicional fiesta de los viernes dentro de la residencia de La Casa de los Famosos México se vivieron momentos de mucha intensidad entre los participantes, quienes se engalanaron y vistieron con ropa inspirada en la época de la Regencia de Inglaterra. Las y los famosos bebieron y bailaron como en una fiesta de la época y entre la convivencia las copas hubo varios besos.

El primero de ellos fue protagonizado por Briggitte Bozzo, Ricardo Peralta y Gomita, los famosos dijeron que se querían mucho y se apreciaban y por eso quisieron darse un beso de tres frente a las cámaras. Pero no solo ellos se dieron tremendo beso, una de ellas también protagonizó otra escena romántica.

Las y los famosos bebieron y bailaron como en una fiesta de la época y entre la convivencia y las copas hubo varios besos | Foto: Instagram @lacasadelosfamosomx

¿A quién beso Gomita en la fiesta del viernes en La Casa de los Famosos México?

Araceli Ordaz "Gomita" se dio un romántico beso con otra celebridad de La Casa de los Famosos México y no fue con Agustín. La influencer y Ricardo Peralta celebraron su amistad y complicidad con un beso. Los creadores de contenido tomaron un shot y luego se dieron un besos de "amigos".

"El beso de nosotras es por nuestra gran fraternidad que existe", dijeron previo a besarse.

Recordemos que Ricardo y Gomita han consolidado una de las amistades más fuertes de la casa, sin embargo, a pesar de que se llevan muy bien y entre sus pláticas no faltan las risas, humor y bromas, el público no ha recibido tan bien esta dupla, pues cada uno ha protagonizado escenas que no han sido de agrado por los televidentes.

"Ya no saben ni qué hacer", critican a Gomita y a Ricardo Peralta por besarse

El momento que para Gomita y Ricardo fue divertido, para el público no fue de tanto agrado, pues el video del beso fue publicado en el Instagram de La Casa de los Famosos México, donde internautas comentaron que "ya no saben que hacer para llamar la atención" y que según ellos, solo buscan agradarle al público con situaciones planeadas.

Asimismo, indicaron que si Peralta y Gomita supieran que el público ya no los quiere dentro del reality show dejarían de hacer esas acciones y se preocuparían por recuperar el cariño de los televidentes para que no salgan expulsados en la próxima gala de nominación.